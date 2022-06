Royal Family: Kate Middleton e la sua imbarazzante avversione

La Duchessa di Cambridge ha evidenziato una sorta di insofferenza nell’ultimo periodo. Kate Middleton ha da poco rivelato il segreto

Kate Middleton è sicuramente uno dei personaggi più amati della Royal Family. I festeggiamenti in onore della Regina Elisabetta hanno permesso di evidenziare ancora una volta la sua eleganza ed il suo stile unico. La duchessa ha indossato abiti sobri ma con un tocco unicità che soltanto lei può avere. Le voci che arrivano dal Regno Unito parlano di una forte sintonia tra lei e tutti i membri della monarchia britannica.

Pare che anche l’anziana sovrana abbia un debole per lei. Questa simpatia avrebbe radici lontane. Fu proprio Sua Maestà a consigliare a William di non farsi scappare Kate quando ci fu una breve rottura, alcuni mesi prima del loro matrimonio. La Middleton rappresenta tutto ciò che una reale deve avere: classe, charme, eleganza, stile e la capacità di dire sempre la parola giusta in ogni momento. Eppure Catherine ha una forte avversione, non riesce proprio a sopportare qualcosa. Ecco di cosa si tratta.

Kate Middleton e l’avversione per i cavalli: “Sono allergica”

Negli ultimi giorni, l’Inghilterra si è dedicata all’edizione 2022 del Royal Ascot, l’evento ippico più importante del paese, al quale partecipano tutti i membri della Royal Family. Proprio tutti, anche quelli che non sopportano i cavalli come Kate Middleton. La duchessa, che ancora non sa se diventerà Principessa del Galles in futuro, non ha una grande passione per i cavalli e non lo ha mai nascosto.

“Sono allergica ai cavalli”, ha dichiarato Kate in un’intervista del 2009, eppure qualcosa è cambiato. La Duchessa di Cambridge è arrivata in carrozza, come da tradizione, al Trooping The Colour. A questo evento non hanno partecipato tutti i membri della corona inglese e quindi ci sono state molte polemiche. Catherine ha provato a passare molto più tempo a contatto con i cavalli in questi anni.

L’obiettivo era quello di superare la paura. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla stampa britannica, Kate avrebbe provato a cavalcare in questi anni, con risultati non eccellenti. Ma è pur sempre un inizio. La Middleton viaggia sempre in senso di marcia quando è costretta ad andare in carrozza, in modo da restare lontana dai cavalli. La paura non è più quella di una volta ma Kate non ha ancora superato la sua allergia per i destrieri inglesi.