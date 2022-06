È stato trovato morto nella camera di un albergo: omicidio o suicidio?

Gli inquirenti stanno indagando ma non hanno ancora compreso se si tratta di omicidio o suicidio. Il cadavere è disteso per terra

Il test di oggi ti permetterà di vestire i panni di un detective dell’FBI. Il caso è molto complicato perché gli inquirenti brancolano nel buio e non è chiaro cosa sia realmente successo. Dovrai utilizzare tutte le tue capacità di osservare un’immagine, individuare i dettagli utili per l’indagine e trovare la soluzione. Se ci riesci in meno di un minuto, sei un vero genio.

La scena è ambientata in una stanza di un albergo. Un uomo è riverso sul pavimento, morto. Ha una grossa pozza di sangue sotto la testa e impugna una pistola con la mano sinistra. Accanto alla testa ci sono dei pezzi di una bottiglia rotti, la televisione è accesa e sta suonando il citofono. La domanda che tutti si pongono è: si tratta di un omicidio o di un suicidio?

Secondo te quest’uomo è stato ammazzato o ha deciso di togliersi la vita? Ragiona con calma, ci sono alcuni dettagli che potrebbero aiutarti a risolvere il mistero. Prova a rispondere entro sessanta secondi, trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test: suicidio o omicidio?

Per risolvere questo test è indispensabile riuscire a distinguere i dettagli utili da quelli inutili, inseriti nel testo solo per farti sbagliare. Se l’hai fatto, meriti tutti i nostri complimenti perché non è mai facile risolvere un test del genere. Ti ricordiamo che il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un passatempo divertente da regalare alle nostre lettrici e ai nostri lettori.

Se non hai capito e stai soltanto aspettando di consultare la soluzione, non preoccuparti. È probabile che tu sia bravo in altri tipi di test, non tutti hanno la stoffa del detective! Prova a risolvere un test al giorno e vedrai che anche tu riuscirai a rispondere correttamente in futuro. Sappi che soltanto due persone su dieci hanno risposto entro un minuto, questo vuol dire che il test era particolarmente complicato.

Ci troviamo davanti a un caso di omicidio. Il dettaglio che avresti dovuto notare è sul letto. Gli abiti sono puliti, questo significa che l’uomo stava per uscire. Nessuno pensa di indossare abiti puliti prima di togliersi la vita. Inoltre, la bottiglia rotta indica una colluttazione. Se l’uomo avesse voluto suicidarsi, si sarebbe semplicemente sparato e non avresti trovato gli abiti sul letto e i pezzi di vetro a terra.