Sophie Codegoni asfalta un hater: furiosa per quel collage di Jessica Selassiè

Sophie Codegoni ha asflatato un hater sul web come soltanto lei sa fare. Il motivo? Un collage su Jessica Selassié l’ha mandata su tutte le furie.

Sophie Codegoni non le manda di certo a dire. L’ex concorrente di Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di notare su Twitter un collage che riguarda il suo fidanzato Alessandro Basciano.

Un utente della rete ha preso uno scatto di lui e lo ha unito ad uno della Princess Jessica Selassié, facendo sembrare che i due si stiano quasi per dare un bacio ma non finisce qui. Oltre allo scatto, l’utente in questione ha aggiunto anche delle emoticon ritraenti le faccine di un clown, quasi come a sottolineare che chi non crede in questo rapporto sia un pagliaccio.

La furiosa reazione di Sophie Codegoni, che ovviamente non ha apprezzato il tutto, non è tardata ad arrivare ed ha risposto per le rime all’utente in questione.

Un collage su Jessica Selassié e Alessandro Basciano manda su tutte le furie Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, che insieme al suo compagno ha fatto una scelta inaspettata dopo la fine del Grande Fratello Vip, non ha affatto gradito il collage in questione ed ha subito commentato senza fare sconti:

“Pagliaccia io che me lo bacio davvero o pagliaccia tu che devi creare collage e Photoshop per immaginare un momento che non avverrà mai?” ha scritto pungente all’utente in questione che ha preferito non replicare di fronte all’immagine che si è ritrovata davanti e che ha creato non pochi scompigli tra gli utenti della rete che non hanno potuto fare a meno di sostenere la propria beniamina anche in questo caso mentre altri le hanno suggerito di lasciare correre.

Sophie Codegoni sul collage di Alessandro e Jessica non le ha mandate di certo a dire, mentre la Princess almeno per il momento ha preferito non commentare la notizia in questione senza dare troppo peso a tutto il contesto e concentrando le sue energie su altri topic.

La piccata reazione della Codegoni ha ovviamente fatto il giro del web in men che non si dica, dividendo il web come soltanto lei sa fare.