Vincitore Isola dei Famosi 2022, non ci sono dubbi: trionfa lui!

Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 è proprio Lui!

Stasera andrà in onda la puntata finale dell’Isola dei Famosi 2022. Questa è l’edizione più lunga mai registrata e l’ultimo capitolo si svolgerà proprio in Honduras.

I naufraghi ancora in gara sono Mercedesz Henger, Nick Luciani, Marialaura De Vitis, Nicolas Vaporidis, Luca Daffré e Carmen Di Pietro. Alcuni sono in gara da più di 90 giorni e con le poche forze rimaste dovranno dare tutto quello che anno per vincere il montepremi.

Ma vediamo insieme chi sarà il vincitore dell‘Isola dei Famosi 2022. Non ci sono assolutamente dubbi!

Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 è Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis è un attore e adesso naufrago all’Isola dei Famosi. Giorno dopo giorno in Honduras, il concorrente si è sciolto davanti alle telecamere e si è mostrato per quello che è. Non ha mai avuto paura di esporsi e, soprattutto, ha smascherato ogni tipo di concorrente.

E’ proprio lui il papabile vincitore del reality show, nonostante abbia svelato il segreto inconfessabile.

La fonte di questa affermazione si basa sui vari centri di scommessa. Al Sisal l’attore è dato a 1,30, mentre Carmen subito dopo a 4,50. All’ultimo posto troviamo Mercedesz Henger a 25,00.

A EuroBet, invece, troviamo al primo posto Nicolas a 1,20, poi Carmen a 5, Luca Daffré a 11, Mercedesz a 13, Marialaura a 21 e per ultimo Nick a 21.

E’ sicuro che né la Henger, né il cantante dei Cugini di Campagna vinceranno il programma.

Mentre vengono svelati i cachet dei naufraghi, la gara è aperta tra Nicolas e la Di Pietro. Lui si è fatto conoscere come leader, l’identikit del vero naufrago con il sorriso bianco e il neo sul naso, al contrario di Carmen che ha comunque aperto il suo cuore, ma ha anche mostrato la sua realtà di madre anche molto scherzosa e con l’ansia per i suoi figli.

Sicuramente entrambi si porteranno a casa un vero e forte legame. Carmen, Vaporidis e anche Edoardo Tavassi hanno creato un rapporto di amicizia che durerà anche in Italia. Inoltre, loro due sono gli unici veterani che sono riusciti a arrivare in finale.

Entrambi saranno l’uno contento della vittoria dell’altra, anche se è praticamente certo che il vincitore sarà Nicolas Vaporidis. Questo, però, lo sappiamo solo noi; loro dovranno attendere la fine della diretta di stasera