Grande Fratello Vip 7: colpaccio di Signorini? L’ex naufrago vuota il sacco

il Colpaccio di Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip 7: l’ex naufrago vuota il sacco

Alfonso Signorini è tutto preso dai preparativi per il Grande Fratello Vip 7. Il conduttore presenterà il reality per il quarto anno di fila e sta pensando ai papabili concorrenti per la prossima edizione.

Signorini sbircia tra i vari programmi televisivi per cercare dei nomi e sembra che abbia puntata ad un ex naufrago dell‘Isola dei Famosi 2022. Vediamo di chi si tratta e cosa ha risposta lui

Colpaccio di Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip 7: Marco Cuculo svela la verità

Marco Cuculo è un ex naufrago sbarcato in Honduras in coppia con la sua fidanzata ed attrice Lory Del Santo. L’Isola dei Famosi 2022 ha messo a dura prova la coppia. Mentre il pubblico decide di eliminare lei, lui torna in Italia a causa di problemi di salute.

Tornato in Italia, Cuculo ha trovato la pace con la sua fidanzata ed ora è contento. L’ex naufrago durante un’intervista spiega il suo rapporto con Lory fuori e dentro dal reality show, mentre lui torna single per partecipare al GF Vip 7.

“Io ho sempre deciso di testa mia. Posso essere buono, ma non fesso. Non sono un burattino e non vengo plagiato, sono cose assurde. Se sto da tanti anni con una persona, vuol dire che c’è interesse, non sono disperato” commenta il ragazzo e conclude: “Ho notato che prima si sono accaniti contro di lei e poi si sono scagliati, in modo feroce, contro di me perché stiamo ancora insieme. Non riesco a capire perché ci sia questo accanimento nei miei riguardi. Possono pensare quello che vogliono, ma questo è un rapporto consolidato da anni“.

Parlando di reality show, il giornalista chiede a Marco cosa ne pensa di una possibile prova al Grande Fratello Vip.

L’ex naufrago adesso vuole prendersi una pausa e pensa che il programma condotto da Alfonso Signorini sia veramente difficile a livello psicologico e mentale.

“Se all’Isola hai dei problemi con qualcuno, puoi andare dalla parte opposta della spiaggia, invece al GF sei obbligato a conviverci” spiega Cuculo e aggiunge ridendo: “E poi nella Casa rimetterei su i chili che ho perso“.

Mentre Nicolas Vaporidis svela il segreto inconfessabile, Marco non ha intenzione di lavorare nel mondo della televisione e conclude: “In questi anni non sono andato oltre qualche ospitata. Se capita, capita. Se non capita, fa niente“.

Nessuna possibilità per Alfonso Signorini di trovare nel suo cast del Grande Fratello Vip 7 Marco Cuculo. L’ex naufrago preferisce tornare alla sua vita privata senza telecamere che lo osservino