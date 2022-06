E’ stato il primo vincitore dell’Isola dei Famosi: poi il trionfo al GF Vip

Tutto accade per una ragione, ma il successo non arriva per puro caso. La fortuna può condizionare, ma poi sono i beniamini del mondo dello spettacolo a giocarsi il tutto per tutto. Di certo, il primo vincitore dell’Isola dei Famosi è stato un personaggio eccezionale.

Il protagonista di cui parleremo oggi non è stato solo il vincitore dell’Isola dei Famosi agli albori della prima edizione nel lontano 2003, ma un personaggio del mondo dello spettacolo iconico. Sin dagli inizi della sua carriera negli anni Novanta e per i Duemila, ha conquistato una vasta fetta di pubblico, tanto che è rimasto in auge per un bel po’. I programmi lo hanno accolto a braccia aperte, e il pubblico lo ha sempre sostenuto per la sua bravura e presenza scenica.

Sia che si tratti dell’Isola dei Famosi che di GF Vip abbiamo a che fare in entrambi i casi con reality che mettono a nudo al 100% i suoi concorrenti. Chi vi partecipa si mette in gioco senza filtri, scoprendo anche lati inediti del proprio carattere, ma non solo. Ci sono casi nei quali si scopre una forza nascosta, ma che una volta venuta fuori si rivela come vera potenza interiore.

Il campione in questione ha vissuto questa crescita. Inizia come un semplice spogliarellista, per poi diventare l’attore e il performer stimato e apprezzato da molte persone. Avete capito di chi si tratta? Ecco che fine ha fatto e cosa fa oggi.

Vince l’Isola dei Famosi: da lì la strada è ricca di successi

L’Isola dei Famosi sta attualmente ottenendo grandi successi, e sono proprio le sorprese e le novità ad attirare l’attenzione del pubblico a casa, soprattutto quelle più inaspettate. Come l’ultima, quando la conduttrice, Ilary Blasi si è presentata con un personaggio particolare e non Totti, scatenando la reazione del pubblico. Nonostante le stranezze del momento, riconosciamo che in passato è stato proprio grazie a figure particolari che i programmi hanno ottenuto un successo e una percentuale di ascolti tali da rendere longevi i format. Senza dubbio, il primo vincitore ha dato un ottimo avvio all’Isola, ecco chi è.

Basta una foto per riconoscerlo, si tratta di Walter Nudo! E’ un uomo che ha vissuto un forte passato, fatto di difficoltà, sacrifici e problemi di salute, tutte condizioni che però ha superato e l’hanno reso l’uomo che è.

Viene notato per la sua bellezza, tanto che inizia la sua carriera facendo lo spogliarellista. Il mondo dello spettacolo però è il luogo adatto a lui, così debutta con Ragazzi della notte. I seguito, recita in fiction come Carabinieri, Incantesimo, Un posto al sole, e il reality dell’Isola lo ha reso ancora più popolare. Vi ritorna nello spin-off de 2006 in L’Isola dei Famosi… Le olimpiadi, ma non solo.

E’ presente anche nella terza edizione del Grande Fratello Vip, un successo assicurato. Non è stato il solo a ritornare in tv grazie a questo reality, anche un altro collega ritorna sul set grazie al format in questione ottenendo nuovi traguardi.

Ma perché ad un certo punto è scomparso? Nel 2018 ha vissuto dei gravi problemi di salute, perché colpito da ben due ictus che lo hanno costretto a stare sotto i ferri per via di un intervento al cuore. Adesso ha 52 anni ed è un uomo nuovo, rinato e soprattutto grato, da come si evince nelle foto qui condivise nelle quali dimostra di essersi ripreso al 100%.

Ci è riuscita cambiando vita, e frasi nelle descrizioni di alcuni suoi post sono d’effetto e comunicano queste intenzioni, come:

“Quanto le Buone ABITUDINI influenzano la nostra vita? Tanto quanto LE CATTIVE !!! Quindi?”

Suggerisce di dare sempre il 100%! Neanche il Covid-19 lo ha fermato, infatti scrive La vita accade per te, un libro che parla di forza e ripresa, è imperdibile.