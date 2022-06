“Lulù cerca di dimagrire”: la Selassiè asfalta con stile l’hater

By

Durante una diretta Instagram, un hater consiglia a Lulù Selassiè di dimagrire: lei legge tutto e la reazione è da Oscar.

Lulù Selassiè ha sempre predicato amore sia nella casa del Grande Fratello Vip che fuori ed è ciò che ha usato per rispondere ad una ragazza che, nel corso di una diretta Instagram, le ha consigliato di dimagrire.

Dopo essere stata a Mykonos con le sorelle Clarissa e Jessica e qualche amico, Lulù ha deciso di fare una diretta per parlare con i suoi fan. Quella della principessa è stata una diretta divertente nel corso della quale ha anche assaggiato tre tipi diversi di gelato facendone, poi, una classifica. Tra una battuta e una risposta di Lulù, però, non è mancato il commento cattivo di una ragazza a cui la principessa ha reagito dando una lezione agli haters.

Lulù Selassiè e la risposta da Oscar agli hater

“Cerca di dimagrire”: è questo il commento che Lulù ha letto in diretta su Instagram e che le è stato scritto da una ragazza. Di fronte a tali parole, la Selassiè ha letto senza dare peso al consiglio poco gradito. Nel corso di una diretta, tuttavia, un’altra ragazza, tornando sull’argomento, ha aggiunto: “Sei bellissima fisicamente. Non ascoltare…”. Lulù, dopo aver concluso di leggere il consiglio, ha risposto così:

“Quello che dicono non conta nulla, perché dovremmo rispondere se una persona non esiste per noi, rispondi al muro facciamo prima!”.

La reazione di Lulù che, con l’inizio dell’estate sta sfoggiando il fisico mozzafiato, nel corso della stessa diretta, ha svelato il gesto che Soleil Sorge, ha conquistato i suoi fan che, su Twitter, si sono complimentati con lei per l’amore e il modo pacato con cui riesce a rispondere ai commenti cattivi.

Seconda diretta di Lulù

(11)

“Le faccio spessissimo le codine, solo che magari non le mostro, non mostro tutto ciò che faccio sui social.” p.s. Oceania non sarà mai famosa con il suo commento osceno. 🙃#fairylu pic.twitter.com/eyT9GbyGLE — Rainbow 🧚🏻‍♀️ (@rainbow20202020) June 22, 2022

Un atteggiamento che Lulù ha sempre avuto anche nella casa del Grande Fratello Vip. Nonostante le discussioni, spesso pesantissime, con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, è riuscita sempre a mettere da parte tutto ricominciando ad avere un rapporto cordiale.

(13)

Sempre sul commento di prima: "Quello che dicono non conta nulla, perché dovremmo rispondere se una persona non esiste per noi, rispondi al muro facciamo prima!" "In questi giorni farò una sezione make up che ho già in mente!"#fairylu pic.twitter.com/UWBAmgihK8 — Rainbow 🧚🏻‍♀️ (@rainbow20202020) June 22, 2022

Lo stesso amore che ha sempre avuto, del resto, anche nei confronti di Manuel Bortuzzo sia quando litigavano nella casa di Cinecittà sia dopo la fine della storia d’amore.