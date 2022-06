Test: hai la stoffa del detective? Trova tutte le differenze

Pensi di avere le capacità per diventare un grande detective? Questa è la tua occasione. Risolvi il test e trova tutte le differenze

Un vero detective non avrebbe nessun problema a risolvere il test di oggi. E tu, pensi di avere la stoffa dell’investigatore? Potrai scoprirlo tra poco. Ti è mai capitato di notare dei particolari che gli altri non riuscivano nemmeno a percepire? Se la risposta dovesse essere positiva, sei capitato nel posto giusto. Questo test stimolerà la tua capacità di osservare due immagini e trovare alcune differenze.

La fonte del test è molto prestigiosa. Attraverso il suo account ufficiale Twitter, la CIA (Central Intelligence Agency) ha pubblicato questo interessante test. Capita spesso che l’agenzia dei servizi segreti statunitense pubblichi materiale del genere. Lo fa per stuzzicare i propri agenti e per vedere se, in mezzo a oltre tre milioni di follower, c’è qualche profilo interessante.

Guarda con attenzione le due immagini in alto, ti sembrano identiche? Non è così. Le due immagini contengono alcune differenze, riesci a trovarle? Quante differenze ci sono tra le due immagini? Rifletti con calma, prendi carta e penna e inizia a cerchiare tutte le differenze che noti. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Prima di scoprire la soluzione del test, sappi che le differenze tra le due immagini sono dieci. Se le hai trovate tutte, è obbligatorio farti i complimenti perché non è mai semplice risolvere un test del genere. I test sulle differenze sono quelli che mettono più in difficoltà gli utenti perché necessitano delle capacità specifiche ed un livello di attenzione fuori dalla norma. Ecco le dieci differenze, scopri se le hai azzeccate tutte.

Se non hai trovato tutte le soluzioni o ne hai trovate meno di cinque, non buttarti giù con il morale. Può capitare di non eccellere in un esercizio come questo, probabilmente hai maggiori abilità con dei quiz diversi. Prova a risolvere un test al giorno e vedrai che in futuro riuscirai anche tu a trovare tutte le soluzioni. Sappi che i follower della CIA che hanno trovato tutte le differenze sono pochissimi.

Questo quiz non ha alcuna validità scientifica. Se ti è piaciuto, sappi che ne troverai altri sul nostro sito anche nei prossimi giorni. A presto.