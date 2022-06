Ecco perché il Principe William non perdonerà mai Harry

Royal Family: il vero motivo della lite tra William e suo fratello Harry impedirà al primogenito di perdonare il suo fratellino

Il rapporto tra i principi William ad Harry tiene banco da anni nel Regno Unito. Diverse trasmissioni televisive e radiofoniche continuano a dedicare diverso spazio alle vicende familiari dei Windsor. Da quando il Principe Harry ha lasciato la Gran Bretagna, il rapporto tra i due fratelli si è deteriorato, a tal punto da far pensare che la ferità non si sanerà mai. Almeno sono queste le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra.

Oggi William vive con sua moglie ed il resto della famiglia negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. I Sussex risiedono da più di due anni in una lussuosa villa a Montecito, dal valore di circa 14 milioni di dollari, e non sembrano per niente intenzionati ad abbandonarla a breve. Questa lontananza ha distrutto il rapporto tra Harry e William ma c’è anche dell’altro e il futuro erede al trono non riesce a farsene una ragione.

William non perdonerà mai Harry, ecco il perché

Harry e William si sono completamente ignorati durante il Giubileo di Platino. Le celebrazioni in onore della Regina Elisabetta sono terminate da tempo e i due fratelli non hanno fatto niente per rivedersi. Anzi, Harry ci ha provato ma con scarsi risultati. Perché William ce l’ha tanto con il fratello? Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il futuro re d’Inghilterra non perdonerà mai ad Harry l’addio alla Royal Family.

Harry era l’unico che capiva i sentimenti di William, soprattutto dopo la morte della loro madre. L’addio alla Gran Bretagna e le interviste nelle quali i Sussex parlavano di razzismo nei confronti di Meghan non sono piaciute a William, a tal punto di decidere di non perdonare mai suo fratello. I due si stanno hanno anche un altro contenzioso aperto nelle ultime settimane.

Il tabloid inglese parla addirittura di “lutto”, come se William considerasse morto suo fratello minore: “William ha sofferto tanto l’addio di Harry, crede che ci siano cose che non si possano fare e basta. Harry ha superato il limite e ha mancato di rispetto alla Regina Elisabetta”. Con queste parole, il Daily Mail riassume i sentimenti del Principe William nei confronti di suo fratello Harry.