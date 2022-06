Tragedia per Filippo Bisciglia: “Fa tanto male”. Fan sconvolti

Filippo Bisciglia sta attraversando un momento difficile che ha voluto condividere con i suoi fedeli sostenitori che sono rimasti sconvolti dalle sue parole.

Filippo Bisciglia è uno dei conduttori più amati del piccolo schermo degli italiani. Il suo esordio è avvenuto un po’ di anni fa, scegliendo di prendere parte al Grande Fratello dove grazie alla sua spiccata personalità è riuscito a farsi notare fin da subito dai telespettatori che lo hanno fatto arrivare dritto in finale.

Da quel momento, con alti e bassi, non si è mai fermato scegliendo di prendere parte a diverse sfide. Lo abbiamo visto gareggiare a suon di imitazioni a Tale e Quale Show e lanciarsi in sfide di canto ad Amici Celebrities, dove ha vinto la sua compagna Pamela Camassa, ma senza alcun dubbio è entrato nei cuori di tutti noi grazie a Temptation Island, il programma che gli ha permesso di acquisire una certa popolarità.

Filippo Bisciglia a cuore aperto su Instagram: la confessione che fa male

Gli utenti della rete speravano infatti di poter rivedere, come ogni anno a questa parte, la nuova stagione di Temptation Island, dove una coppia che ha preso parte al programma dopo il matrimonio è stata divisa da un desiderio, ma purtroppo questo desiderio non verrà esaudito in quanto nonostante gli ottimi ascolti il programma non è stato riconfermato.

Per questo motivo Filippo Bisciglia ha fatto una confessione a cuore aperto sulla sorte che è toccata alla sua trasmissione, rivelando che non sa se tornerà o meno ma che ha anche a lui quest’assenza non fa di certo piacere: “Anche a me fa tanto male non fare quest’anno Temptation Island” ha commentato il conduttore in una clip che ha scelto di caricare su Instagram dove per la prima volta ha scelto di parlare dell’assenza della trasmissione.

“Ora sarebbe dovuto partire” ha scritto, specificando che proprio a causa di questo motivo ha scelto di parlare ora in un’occasione di quello che sarebbe dovuto essere il lancio della nuova stagione.

Filippo Bisciglia è distrutto dal dolore e come tutti noi avrebbe voluto vedere ancora una volta il programma che gli ha permesso di farsi amare dai suoi suoi fedeli sostenitori.