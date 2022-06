Uomini e Donne è finito: Tina Cipollari asfaltatrice seriale

Uomini e Donne è fermo per la pausa estiva e riprenderà la sua normale programmazione a settembre. Anche i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari si godono le vacanze, ma quest’ultima ha qualcosa da ridire.

L’opinionista non ama una certa ex vippona del GF Vip e la cosa è reciproca. Non si sono mai adorate e Tina non perde tempo nel riaffossarla.

Vediamo insieme contro chi ce l’ha e perché

Tina Cipolla asfaltatrice seriale dopo Uomini e Donne: nel suo mirino c’è Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli è un famosissimo soprano, nonché ex concorrente del GF Vip 6. La donna è entrata nella Casa guadagnando consensi, ma ha fatto troppi scivoloni e la maggior parte del pubblico non l’ha sopportata per molto tempo.

Alfonso Signorini, vedendo questo astio da parte dei telespettatori e anche nella Casa, ha sempre cercato di proteggerla spiegando che bisogna avere pazienza con lei.

Tina Cipollari non è riuscita a mantenerla quando ha incontrato Katia in un passato programma di Canale Cinque, Selfie Le Cose Cambiano.

Mentre spunta la presunta fiamma del nuovo tronista, la Ricciarelli racconta l’episodio avvenuto in un momento di relax nella Casa del GF Vip.

“Quella donna mi ha trattato malissimo. No che non è mia amica” esclama Katia e spiega: “In pratica è successa una cosa in un programma di Canale Cinque. Urlava e mi ha detto che io mi davo delle arie perché sono una cantante lirica famosa e che per questo me la credo. Ma come si permette? Io allora le ho risposto: ‘Ma tu cosa vuoi? Sappi che non sei proprio nessuno’. Non ho un bel ricordo di lei, devo essere sincera”.

Colpita e affondata…

Adesso, l’ex gieffina fa una precisazione. Da settimana si mormorava il ritorno della Ricciarelli al GF Vip nelle vesti di opinionista.

A quanto pare Alfonso glielo avrebbe chiesto più volte, ma lei ha rifiutato.

“Alfonso mi ha confessato che sarebbe bello avermi nel programma da opinionista. Certo, la sua non era una richiesta formale, ma solo una chiacchiera tra amici. Però non mi interessa farlo. Non sarò nemmeno a Tale e Quale Show. Non ho più 20 anni e non mi va di fare progetti così lunghi. Posso dire che non me la sono sentita di accettare“: commenta l’ex gieffina.

Tina Cipollari, in vacanza da Uomini e Donne, coglie la palla al balzo e risponde a queste dichiarazioni, mentre Luca Salatino e Soraia sono in crisi.

“Quindi non sarà al GF Vip 7? Speriamo che non ci ripensi! Menomale che non è interessata a farlo” commenta in modo pungente l’opinionista.

Io non amo Katia Ricciarelli e non la potrei tollerare al GF Vip 7. Forse se l’accoppiassero a Tina con le frecciatine continue, la sopportazione potrebbe migliorare