Test: qual è la casa dei tuoi sogni? Scoprilo grazie ad una finestra

Hai mai avuto il desiderio di acquistare la casa dei tuoi sogni? Dopo aver completato questo test avrai sicuramente le idee più chiare

Ti è mai capitato di passare davanti a una casa e di restare completamente conquistato? Ognuno ha la sua casa ideale: c’è chi guarda la posizione in città, chi la vuole con il giardino, chi preferisce vivere in un condominio, chi la vuole spaziosa. Qual è la casa dei tuoi sogni? Potresti scoprirlo grazie alla tua personalità. Non dovrai fare altro che prendere una decisione e poi scoprire il profilo abbinato alla tua selezione.

Questo test non ha alcuna validità scientifica perché è soltanto un passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo tre finestre. Quale preferisci? Quale finestra ha attirato per prima la tua attenzione? Dietro ogni riquadro si nasconde una casa ideale, scorri il testo verso il basso e scopri qual è la tua.

I profili del test

Finestra numero uno: hai scelto una finestra che affaccia sul verde. Questo vuol dire che la casa dei tuoi sogni è in montagna, immersa nella natura, al riparo del caos cittadino. Hai un carattere particolare, vorresti realizzare i tuoi sogni ma sai anche che non riuscirai mai a farlo in una casa del genere. Probabilmente la tua casa ideale è destinata a restare nei tuoi sogni per sempre. Ma non ti abbattere, forse potrai acquistarla quando andrai in pensione.