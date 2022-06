Un altro domani anticipazioni: tragica scelta di Julia

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio. Julia decide di lasciare Sergio dopo una scoperta

Tutto pronto per un’altra settimana di “Un altro domani”, la soap opera che tanto successo sta avendo anche in Italia. Gli eventi principali fanno leva sulla scelta di Julia, che decide di mollare Sergio dopo che ha scoperto che la sua sparizione non era altro che una ridicola messa in scena. La donna sarà in piena crisi, tanto che deciderà di cambiare vita, a cominciare dal lavoro. Spiegherà alla madre che non ha più voglia di lavorare nell’azienda di famigia, e di fatto comincerà a cercare un’altra occupazione.

A questo punto ha le idee chiare e il suo obiettivo è solamente essere felice. Per quanto riguarda Carmen, invece, non riesce a darsi pace. Il problema è il terribile assassinio di Dayo, in quanto Kiros, Mabale e tutti gli altri pensano che dietro questo terribile omicidio ci sia il suo zampino. Carmen farà di tutto per venire a sapere la verità, andando contro anche suo padre. Per quanto riguarda Ines e Angel, continuano a vedersi di nascosto. A questo punto Ventura comincerà a essere molto sospettoso e preoccupato.

Un altro domani, la scelta di Julia cambierà la sua vita

Si rivolgerà ad Angel per chiedere aiuto e scoprire chi è davvero l’amante di sua moglie. Maria, invece, dovrà provare a sistemare le cose con Cloe, ma sospetta che qualcuno le abbia viste dalla finestra mentre si scambiavano un bacio. Intanto, Elena e Tirso proveranno ad aiutare Julia, mentre Diana cercherà di convincerla a tornare a lavorare insieme. Le farà, infatti, una proposta molto interessante. Intanto Carmen è in Guinea e continua a far parlare di sè. Su di lei pesano le accuse per la morte di Dayo.

Il padre cercherà di proteggerla in modo maldestro chiudendola in casa, tenendola lontano dai pericoli che la donna potrebbe incontrare. Una scelta che non sarà accettata da Patricia, che fa di tutto affinché Victor e Carmen comincino a frequentarsi. La scelta di Julia ricadrà sulla vecchia ebaniteria di Carmen, che deciderà di trasformare in una attività commerciale. Quando scopre di non avere più soldi, cercherà di trovare il denaro necessario per avviare il suo progetto lavorativo.