LDA in concerto a Napoli: tra la folla, in lacrime, spunta Lei!

Napoli è ancora più magica, il concerto di LDA è stato un vero successo! La folla in delirio non ha perso una sola canzone dell’artista, ma non solo. Un video incriminante ha rivelato dei dettagli inaspettati di tipo personale.

Pensiamo di sapere già abbastanza sul conto di LDA, ma non è così. Essere a conoscenza del fatto che è il figlio del cantante neomelodico più famoso di sempre, Gigi D’Alessio, non equivale a conoscere tutto sul conto del cantante in erba. In realtà, è durante il concerto al Pizza Village a Napoli che salta fuori un indizio inedito che riguarda il suo passato. I fan non potevano lasciarsi scappare questa chicca, anche perché è finita online!

Abbiamo conosciuto LDA nella scuola di Amici di Maria De Filippi, nell’ultima edizione del format, vinto dal suo amico e artista Luigi Strangis. Luca D’Alessio fin dagli inizi si è distinto per lo stile inconfondibile, ma soprattutto per il fatto di aver mantenuto le sue radici, rendendole più moderne. Dal papà ha imparato e apprende tutt’ora i trucchi del mestiere, oltre che la passione, ma dal suo pubblico non può non prendere l’energia di cui ha di bisogno.

Infatti, è proprio in mezzo alla folla che accade qualcosa di totalmente inaspettato. Dall’evento colto sul fatto, e nei dettagli dei frame del video salta fuori tutto quello che il cantante non ha rivelato in oltre sei mesi di messa in onda.

LDA: la reazione inaspettata di lei è online!

I dettagli sono tutto e insieme ad essi le emozioni non possono essere trattenute, specialmente da chi viene totalmente assorbito dai testi delle canzoni di LDA. Le parole sono magistralmente inserite per creare quella magia che solo le melodie e la passione per la musica possono generare. Inoltre, non è l’unico evento legato alla città di Napoli, il cantante ha già fatto un gesto emozionante che ha conquistato tutti, ma a quanto pare non è il solo. Ecco chi è finita online e ha destato grande sconcerto!

Il nome Emanuela Pennino vi dice qualcosa? In realtà, non molti sono a conoscenza delle precedenti frequentazioni di LDA. Di sicuro si è parlato molto del flirt con Elena Manuele un’altra concorrente in gara ad Amici di Maria De Filippi.

Tra i due era nata una storia ai casting che poi si è protratta all’interno della scuola, ma non è andata a buon fine come avrebbero sperato i fan. Sconvolge che alla fine del programma non sono mai stati visti insieme, neanche per un chiarimento. Anche perché l’ultima scena di loro due insieme è l’acceso litigio nella casetta sotto gli occhi di tutti.

La Manuele però non è l’unica fiamma del cantante, anche la Pennino è nota, perché è proprio l’ex dell’artista! Avvistata da una fan di LDA al concerto in lacrime, all’istante viene immortalata con un video poi pubblicato online su TIK TOK. La didascalia è un cattivissimo commento, al quale però c’è stata la forte risposta sopra riportata. Questa è la descrizione del video incriminante:

“Pov: sei l’ex fidanzata di LDA che non ha superato la fine della relazione.”

La risposta la sappiamo, in fondo è proprio questa la sua dichiarazione ufficiale. Quindi, non bastavano le lacrime per l’emozione scaturita dalle foto dal passato e dal concerto con papà Gigi, anche questo evento non poteva passare inosservato!