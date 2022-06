LDA dopo Amici 21: il gesto di Napoli è emozionante

Il gesto di Napoli per LDA è emozionante

Luca D’Alessio, noto anche come LDA, ha partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo aveva un solo obbiettivo entrando nella Scuola: non essere più definito “il figlio di Gigi D’Alessio” ma crearsi un nome nel mondo della musica italiana.

Il ragazzo ce l’ha fatta alla grande e ha portato a casa dei successi mai visti nel talent show. Il suo primo EP è uscito e adesso arriva una prova emozionante dalla sua città, Napoli.

Scopriamo di cosa si tratta

Il gesto di Napoli per LDA è emozionante

LDA si è portato tantissime soddisfazioni dopo la sua partecipazione ad Amici. Nel talent show, il ragazzo ha raggiunto il record di ascolti su Spotify Italia, il record per il disco d’oro e di platino raggiunti nel minor tempo possibile ad Amici.

Con il singolo Quello che fa male ha conquistato tantissimi fan ed è divenuto famoso non per essere “il figlio di”, ma per le sue doti canore.

Mentre Sanremo provoca lo scontro tra i due cantanti, LDA ha l’onore di cantare nelle due date di suo papà a Napoli tenutosi in Piazza del Plebiscito per i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio.

Ma un nuovo evento emozionante arriva per LDA. L’ex allievo di Amici viene invitato per il Pizza Village che si svolge sullo sfondo del Lungomare di Via Caracciolo sempre a Napoli.

Il 23 giugno il ragazzo canta alcuni brani del suo primo album: Scusa, Bandana e Quello che fa male.

E’ proprio su questo ultimo brano che Napoli esplode. La voce del pubblico all’unisono con LDA e i flash del telefono accompagnano la melodia.

“Almeno una volta nella vita è capitato a tutti” presenta così il suo brano LDA.

Palesemente emozionato e in lacrime il cantante poi aggiunge: “Cosa ha rappresentato per me quest’anno? E’ stato molto intenso, poi quando vedi tutto questo… A Napoli cresci, tutti i giorni. E’ una scuola“.

Mentre arriva il capolinea per Albe e Serena, Radio Zeta, promotrice dell’evento, premia LDA con la targa come migliore promessa della musica nell’anno 2021/2022.

Tantissime soddisfazioni per il ragazzo che non avrà vinto Amici, ma sta ottenendo dei risultati meravigliosi.

LDA canta nella sua città natale, Napoli, e il suo pubblico gli dà merito di tutta la sua bravura. Una serata emozionante che il cantante si ricorderà per tutta la vita