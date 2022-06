Oggi è il re degli stadi, ma ricordate com’era Cesare Cremonini ai tempi dei Lunapop?

Cesare Cremonini in questo 2022 festeggia 20 anni di carriera. Il cantante ha 41 anni, nel tempo è cambiato, moltissimo: ecco com’era da giovane

E’ diventato uno dei cantautori italiani più apprezzati e amati dal pubblico. Ma Cesare Cremonini di strada ne ha dovuto fare tanta. Prima di essere capito e apprezzato per la sua bravura e sensibilità di grande artista sono passati anni. Forse anche perché si presentò nel mondo della musica come un “ragazzino” che con i suoi Lunapop (il gruppo con cui esordì) esprimeva toni scanzonati e leggeri. Eppure dietro quella sfrontatezza si nascondeva un ragazzo sensibile e pieno di talento, che è emerso in pieno solo dopo la svolta solista di Cesare.

Lasciati i Lunapop, è andato per la sua strada, ma senza mai rinnegare il suo passato. Oggi è un artista ricercato e amatissimo dal pubblico, visto che ad ogni suo concerto c’è sempre il tutto esaurito. Lo abbiamo visto ospite a Sanremo lo scorso febbraio, con un mix dei suoi brani molto apprezzato. Eppure, per i suoi tantissimi fan Cesare rimane – in qualche modo – quel ragazzo scanzonato di un tempo. Ovviamente l’età ci dice che è un uomo: ha 41 anni e i tempi in cui era biondo e/o con la chioma rossa sono passati.

Cesare Cremonini, che cambiamento rispetto ai tempi dei Lunapop

Cantava “50 Special”, una canzone famosissima. Ancora oggi presenta con orgoglio questo brano, e si vede come la sua energia contagiosa sia rimasta tutto sommato intatto. Infatti l’artista sembra più giovane della sua età, non ci sarebbero problemi a toglierci circa dieci anni. Di certo traspare il suo essere un eterno ragazzo da ogni suo atteggiamento. Nel look, a parte i capelli colorati, non è cambiato molto. Ha un abbigliamento più “serio”, ma comunque sempre casual.

Occhiali da sole quasi sempre presenti, capelli corti e più o meno con la stessa pettinatura da sempre. Rispetto a quando era meno di un 20enne spesso fa capolino una barbetta di qualche giorno, che Cesare non porta sempre, ma che va e viene. Insomma, a guardarlo oggi rispetto a quando era con i Lunapop non sembra poi così diverso. La bravura, invece, è cresciuta in modo esponenziale.