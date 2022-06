“Non vedo l’ora”: ex vippone cambia vita e lo annuncia così

Ex vippone cambia vita e lo annuncia così: “Non vedo l’ora“

Il Grande Fratello Vip 6 ci ha dato la possibilità di rincontrare vecchi personaggi famosi e di conoscere nuovi volti mai visti. Un cast particolare ci ha accompagnato per sei mesi ed è impossibili dimenticarsene.

Diciamo che siamo cresciuti assieme a loro, nel bene e nel male. Un ex vippone della scorsa edizione ha preso una grande decisione e cambia vita. L’annuncio è emozionante, ma scopriamo cosa ha rivelato

Davide Silvestri cambia vita e lo annuncia così: “Non vedo l’ora“

Davide Silvestri è un ex attore che ha poi deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo ritrovando se stesso. Dopo anni lontano dalle telecamere, il ragazzo ritorna il televisione grazie al Grande Fratello Vip.

L’ex gieffino ci ha divertito con le sue imitazioni e gag, inventando sempre giochi nuovi e coinvolgenti, ma ha anche dato prova di essere una persona lucida, molto attento nel reality show.

Sebbene la prima nomination l’abbia presa molto male, gli è servita per capire che si trovava dentro un gioco ricco di maschere.

Mentre un futuro concorrente torna single per entrare nella Casa, Davide ci ha fatto conoscere molto di sé, ma anche della sua vita all’interno del GF Vip.

Suo papà, ma anche la sua fidanzata Lilli. Una ragazza acqua e sapone che non aveva mai sentito un “Ti amo” da Silvestri, ma che glielo ha riferito in diretta nazionale.

Stando nella Casa, Davide ha capito quanto fosse importante per lui la sua ragazza e arriva persino a decidere di sposarla.

Silvestri cambia vita con questa sua scelta, ma sicuramente in positivo.

Ecco che mancano pochi giorni al matrimonio dell’ex vippone. E’ tutto pronto, ma prima bisogna festeggiare con un bell’addio al celibato, mentre Alfonso Signorini sorprende tutti a Mykonos con loro.

Davide pubblica su Instagram uno scatto in compagnia dei suoi più cari amici e sullo sfondo una bellissima piscina.

E’ tutto pronto per festeggiare, ma la didascalia è da brividi.

“Addio al celibato. Vi dico la verità: non vedo l’ora di sposare la mia Lilì“ scrive in modo dolce e innamoratissimo il nostro Silvestri.

Centinaia di commenti accompagnano la foto e sono tutti felicissimi per l’ex gieffino. Ma a quando la fatidica data?

Davide Silvestri è cresciuto all’interno del GF Vip e con lui è cresciuto anche l’amore per Lilli. La distanza ha dato delle risposte all’ex concorrente e ora è molto più che pronto per cambiare la sua vita