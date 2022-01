Sanremo 2022, clamorosa indiscrezione: saltata la superospite per problemi di budget?

A Sanremo 2022 non ci sarà più la super ospite tanto attesa a causa di problemi con il budget? A pochi giorni dal Festival spunta la clamorosa indiscrezione.

Manca poco, anzi pochissimo, all’inizio del Festival di Sanremo 2022. Tutti sono curiosi di vedere come sarà quest’edizione, la terza consecutiva, condotta da Amadeus su Rai 1 e non si può nascondere che non appena è stato annunciato il cast, negli utenti della rete c’è stato un briciolo di delusione nel non vedere alcuni nomi citati.

Lo stesso discorso, infatti, vale anche per gli ospiti perché da tempo ormai non si vedono più volti internazionali calcare il palco dell’Ariston. Molto probabilmente il motivo di tale scelta è anche legato alla delicata situazione che stiamo vivendo da qualche tempo a questa parte, che impedisce grandi spostamenti se non fatti nel modo più sicuro possibile e questo si sa comporta tutti i relativi costi del caso.

All’inizio si era infatti mormorato che sul palco del Festival, a fare compagnia ad Amadeus, ci sarebbe stato anche un volto italianissimo per condurre la manifestazione canora, ma purtroppo il suo nome non è stato poi confermato. Di chi stiamo parlando? Di Chiara Ferragni, che secondo le ultime indiscrezioni non avrebbe preso parte all’evento a causa di problemi legati al budget.

Chiara Ferragni salta l’ospitata al Festival di Sanremo 2022? L’indicrezione

A rompere il silenzio su tale argomento è stato Giuseppe Candela su Il Fatto Quotidiano che ha provato a fare chiarezza in merito alla mancata presenza di alcun nomi. Assenza, sarebbe meglio dire, che ha fatto storcere il naso agli utenti della rete che si aspettavano sicuramente un cast diverso per Sanremo 2022.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2022: Fiorello accanto ad Amadeus? La decisione finale

“Sui social alla signora Grazia si è accesa la lampadina: al posto di Maria Chiara Giannetta si poteva puntare su Chiara Ferragni” esordisce il giornalista, facendo eco ai tantissimi commenti apparsi sul web negli scorsi giorni. “La sorella Graziella, dopo una lunga riflessione, ha aggiunto che Cesare Cremonini non si può definire super ospite e che bisognava puntare tutto su Lady Gaga“ ha poi proseguito riportando anche altre osservazioni. “Ha risposto per tutti la terza sorella di Grazia e Graziella, quella dal nome meno elegante” ha aggiunto.

“Perché a naso, non quello di Amadeus, dalle parti di Viale Mazzini un pensierino lo avranno fatto. Ma se hai il budget per andare in una buona trattoria, non puoi prenotare da Cracco“ ha poi concluso, facendo intendere i reali motivi per l’assenza di alcun grandi nomi nel cast.

LEGGI ANCHE: E’ stata una delle vallette più amate di Sanremo, poi la drastica scelta

Il Festival di Sanremo 2022 ha dovuto fare a meno di alcuni nomi e questi sembrerebbero essere i motivi di tali assenze.