Michelle Hunziker e messaggio emozionante ai fan: in lacrime sui social

Michelle Hunziker è un’attrice, conduttrice, cantante ed ex modella. Col suo look acqua e sapone, la showgirl vanta 5 milioni di follower su Instagram.

E’ proprio su questo social che Michelle manda un messaggio emozionante ai suoi fan. I suoi seguaci impazziscono nel vederla sempre così naturale anche in questo momento difficile per la showgirl.

Infatti, la Hunziker una settimana fa ha rivelato di volersi separare con il compagno Tomaso Trussardi.

Vediamo insieme cosa ha voluto condividere sui suoi social e come hanno commentato i suoi fan il suo messaggio emozionante

Michelle Hunziker in lacrime sui social dopo la separazione

In queste ultime ore, Michelle Hunziker ha appena festeggiato i suoi 45 anni ed è il primo compleanno da single dopo undici anni in coppia.

Il pubblico, che sa della separazione della showgirl con Tomaso Trussardi, si stringe vicino a lei e la riempiono di messaggi di auguri e di vicinanza.

Biglietti, commenti, post, tutti mandano amore e affetto alla conduttrice svizzera.

Michelle non ce la fa e scoppia in lacrime. E’ così contenta di avere tutte queste persone vicino a lei e pubblica una storia sul suo profilo Instagram: “Tutto questo amore mi sta commuovendo“.

Come sfondo a queste parole, un suo selfie in lacrime con gli occhi lucidi.

E’ una delle prima volte in cui Michelle Hunziker si mostra così fragile.

Una settimana fa, sul suo profilo social sono comparse queste parole: “La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato – si legge ancora nel comunicato stampa – Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso“.

La motivazione della crisi rimane ancora ignota e probabilmente non la scopriremo mai.

LEGGI ANCHE -> Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: colpo di scena dopo 10 anni d’amore

Tomaso e la showgirl, oltre a undici anni di matrimonio, hanno avuto anche due figlie: Celeste e Solei, di otto e sei anni.

Proprio per le due bambine, Michelle e l’ex compagno hanno deciso di avere un buon rapporto e una ottima comunicazione.

LEGGI ANCHE -> Michelle Hunziker, grande annuncio: fan al settimo cielo

Oltre agli auguri della prima figlia Aurora Ramazzotti, avuta con la passata relazione con Eros Ramazzotti, Michelle ha ricevuto gli auguri sicuramente anche dall’ex compagno Trussardi.

Questo è un compleanno difficile per Michelle Hunziker, ma i suoi fan sono riusciti a renderla spensierata. Per l’emozione, la showgirl in lacrime ringrazia i suoi seguaci e li ringrazia profondamente. Michelle è una donna tenace e con l’amore anche delle sue figlie, riuscirà ad uscirne più forte che mai