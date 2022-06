Luca Salatino e Soraia Ceruti, crisi o amore dopo la scelta a Uomini e Donne? L’ex corteggiatrice svela tutto durante un viaggio.

Tra le coppie che si sono formate nell’ultima stagione di Uomini e Donne c’è quella di Luca Salatino e Soraia Ceruti. L’ex tronista romano, salito sul trono dopo aver corteggiato, senza successo, Roberta Ilaria Giusti che gli ha preferito Samuele Carniani con cui è felicemente fidanzata, ha concluso il proprio percorso da tronista scegliendo Soraia preferendola a Lilli Pugliese.

La coppia sta vivendo una storia a distanza e ciò dà spesso adito a voci su una presunta crisi di coppia, ma cosa c’è di vero? Luca e Soraia sono ancora fidanzati o qualcosa si è già rotto? A svelare tutta la verità è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Tutta la verità si Soraia Ceruti su Luca Salatino dopo la scelta a Uomini e Donne

Soraia Ceruti e Luca Salatino stanno ancora insieme, ma vivono a distanza. Lei, infatti, è di Como mentre lui di Roma. I due, così, cercano di vedersi appena sono liberi dai rispettivi impegni. I due hanno così trascorso prima diversi giorni insieme a Como e, successivamente, a Roma dove Soraia ha avuto l’occasione anche di conoscere i genitori del fidanzato. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono poi divisi e ciò ha alimentato voci su una presunta crisi di coppia, immediatamente cancellate dalla Ceruti.

Mentre era in viaggio, infatti, Soraia ha annunciato di essere diretta a Roma per riabbracciare il fidanzato. La coppia, così, si è concessa una giornata al mare, precisamente sulla spiaggia dove è arrivato il primo bacio durante Uomini e Donne.

Per la coppia, tuttavia, non c’è nessuna crisi come aveva già spiegato Soraia. Per la coppia, però, la convivenza è ancora lontana.

“Al momento non conviviamo. Tra impegni e lavoro ci si vede poco. Sta andando molto bene, ovviamente la distanza è un ostacolo ma ce la stiamo cavando molto molto bene. Siamo contenti, ci stiamo conoscendo. Va tutto a gonfie vele. A trenta anni le cose vanno fatte con testa e piano piano. Altrimenti si rischia di rovinare tutto. Gli obiettivi, i progetti e le intenzioni ci sono”, ha spiegato Soraia in un’intervista rilasciata ai microfoni di MondoTv24.