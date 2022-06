Dopo l’addio a Uomini e Donne e Ida Platano, il cavaliere incanta sul web

Dopo l’addio al Trono Over di Uomini e Donne e alla sua ex Ida Platano, il cavaliere ha incantato tutti gli utenti della rete in questo modo.

Uomini e Donne è in pausa, ma non per questo motivo le dinamiche riguardanti i suoi personaggi sono in standby, anzi. In particolar modo, dopo la fine della trasmissione e l’addio alla sua ex Ida Platano, il cavaliere del Trono Over ha attirato tutta l’attenzione su di sé e i dati social sembrano dimostrarlo.

Di chi stiamo parlando? Se leggendo il nome Ida Platano avete pensato a Riccardo Guarnieri, beh vi sbagliate di grosso. Questa volta lui non c’entra nulla (o almeno per il momento), ma stiamo parlando di Alessandro Vicinanza, il cavaliere campano che ha frequentato la dama per qualche mese per poi tornare da single nel parterre.

Alessandro Vicinanza dopo Uomini e Donne ha incantato tutti gli utenti della rete che non possono fare a meno di dare una sbirciatina al suo profilo Instagram.

Alessandro Vicinanza strega il web dopo l’addio a Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza dopo la fine dell’esperienza al Trono Over di Uomini e Donne, dove una coppia molto discussa è stata beccata così, ha attirato e non poco l’attenzione degli utenti della rete. Il motivo?

Sul suo profilo Instagram, come potete notare dal collage che abbiamo incorporato poco più in alto, potete notare che è solito pubblicare numerosi scatti che lo ritraggono in tutta la sua bellezza che è stata notata e non poco dal pubblico di Maria De Filippi. Tant’è che è stato senza alcun dubbio uno dei cavalieri più corteggiati di questa stagione televisiva e per questo motivo si è creato un bel gruppo di suoi fedeli sostenitori che sperano di poterlo rivedere negli studi Elios di Roma.

Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne ha attirato tutta l’attenzione degli utenti della rete che non possono fare a meno di pensare al suo charme. Un po’ come Riccardo Guarnieri, dove il suo futuro a Uomini e Donne sembra essere più incerto che mai in quanto è stato paparazzato più di una volta al fianco di una donna misteriosa.

Se Riccardo ha trovato l’amore, per Alessandro che futuro ci sarà? A settembre lo rivedremo al Trono Over?