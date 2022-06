Soleil Sorge: il gesto da brividi per Lulù Selassiè: web in delirio

By

Soleil Sorge lascia senza parole i fan, ma anche Lulù Selassiè facendo un gesto importante per la principessa che racconta tutto emozionata.

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 hanno discusso spesso, in alcuni casi anche pesantemente, ma ora che il reality è finito, Soleil Sorge e Lulù Selassiè non solo continuano a sentirsi, ma si rivedranno molto presto per la gioia dei rispettivi fan che hanno sempre sognato una reunion tra le due vippone.

Ad anticipare l’incontro con soleil è stata Lulù nel corso di una diretta Instagram con i fan. La principessa ha, infatti, raccontato di aver sentito Soleil e di aver ricevuto da lei un invito davvero speciale che ha accettato con entusiasmo.

Soleil Sorge e Lulù Selassiè: l’inizio di una vera amicizia?

Concluso il GrandeFratello Vip, i concorrenti mantengono un rapporto con poche persone. Soleil Sorge, in particolare, dopo aver chiuso tutte le porte ad Alex Belli, sente solo Sophie Codegoni, Alessandro Basciano, Gianluca Costantino e Lulù Selassiè. Se, infatti, con Jessica e Clarissa non ha più avuto contatti non seguendole neanche su Instagram, con Lulù, invece, ha mantenuto i contatti.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, nonostante i vari scontri, Soleil e Lulù hanno spesso trascorso diverso tempo insieme raccontandosi i reciproci dolori. Durante i momenti di allontanamento da Manuel Bortuzzo, la Selassiè ha spesso trovato in Soleil una spalla sulla quale appoggiarsi. Proprio la Sorge, dopo la decisione di Manuel di chiudere la storia con Lulù, si è schierata dalla parte di quest’ultima e non ha esitato a lanciare una frecciatina a Bortuzzo sui social.

Tra Soleil e Lulù, dunque, l’affetto continua e a confermarlo è stata proprio la Selassiè che ha svelato i suoi attuali rapporti con la Sorge. “Sole l’ho sentita oggi, tra l’altro andró al suo birthday, non vedo l’ora”, ha detto Lulù.

“Le mie canzoni preferite adesso sono Travesuras, la adoro, tutti i giorni l’ascolto, Anyone di Justin e poi Vieni nel mio cuore di Ultimo.” “La adoro Carmen Di Pietro!” “Sole l’ho sentita oggi, andrò al suo birthday, mi ha invitato oggi, non vedo l’ora.”💜#fairylu pic.twitter.com/h8iiadWYJu — Rainbow 🧚🏻‍♀️ (@rainbow20202020) June 22, 2022

Soleil spegnerà le candeline il prossimo 5 luglio. La data della festa è ancora top secret, ma probabilmente, Lulù sarà l’unica delle sorelle Selassiè a partecipare. Alla festa ci sarà sicuramente Dayane Mello, molto amica di Soleil e che, più volte, negli ultimi mesi ha espresso la propria simpatia nei confronti di Lulù mandandole anche un messaggio dopo la fine della storia con Manuel Bortuzzo che è arrivata come un fulmine a ciel sereno.