Finale amara per Nicolas Vaporidis: lacrime all’Isola dei Famosi

Finale amara dell’Isola dei Famosi 2022 per Nicolas Vaporidis che, per i pronostici, dovrebbe essere il vincitore: l’attore non trattiene le lacrime.

Non è una finale serena e felice quella dell’Isola dei Famosi 2022 che si appresta a vivere Nicolas Vaporidis. L’attore, secondo i pronostici, dovrebbe essere il vincitore, ma per lui, i sorrisi sono lontani. Vaporidis, sin dai primi giorni in Honduras, è stato un protagonista indiscusso. Si è presentato come un ragazza riservato che, con il tempo, è riuscito a tirare fuori le proprie emozioni parlando anche della fidanzata Ali.

Sull’Isola, inoltre, è riuscito a creare importanti rapporti d’amicizia che si porterà anche nella vita vera. Quello più importante è sicuramente quello con Edoardo Tavassi ed è per lui che l’attore si è lasciato andare alle lacrime.

Nicolas Vaporidis crolla ad un passo dalla finale dell’Isola dei Famosi 2022

Edoardo Tavassi è stato costretto a ritirarsi in seguito ad un infortunio al ginocchio riportato durante una prova. Un ritiro che ha lasciato l’amaro in bocca allo stesso Edoardo che, ai microfoni dell’Isola dei Famosi ha raccontato la propria delusione, ma anche a Nicolas Vaporidis. Il fratello di Guendalina Tavassi che, a sua volta, aveva volontariamente abbandonato l’isola non accettando il prolungamento fino al 27 giugno per motivi personali e Vaporidis, sognavano di vivere insieme l’Isola.

Prima di rientrare in Italia dove ha ricevuto una sorpresa, Edoardo ha promesso a Nicolas che la loro amicizia continuerà nella vita di tutti i giorni e che, ad agosto, andrà a trovarlo a Londra dove Nicolas ha aperto un ristorante di cucina romana. Nonostante tutto, però, Nicolas non ha trattenuto le lacrime ammettendo che, senza Edoardo, non è la finale che voleva vivere.

“Noi avevamo in testa di fare insieme il viaggio di ritorno, di festeggiare insieme, di uscire da qua insieme, di prendere l’elicottero insieme, per novanta giorni abbiamo parlato sempre e soltanto di questo e di quello che avremmo fatto l’ultimo giorno usciti di qua nei dettagli, di quello che avremmo fatto all’aeroporto di Madrid, di quello che avremmo fatto all’aeroporto in Honduras, di quello che avremmo fatto in volo, di quello che avremmo visto, di quello che avremmo mangiato, tutto. Invece non si avvererà nulla di ciò che avevamo pensato insieme. Sono felice di essere arrivato fino a qui, ma è una felicità a metà”, sono state le parole dette da Nicolas poche ore prima della finalissima. Parole che hanno emozionato il popolo del web che ha sempre apprezzato l’amicizia tra Edoardo e Vaporidis.