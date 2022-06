Edoardo Tavassi, ritorno in Italia con brivido: a cena con lei accade di tutto

Edoardo Tavassi è ufficialmente tornato in Italia e la cena in compagnia di lei ha mandato in tilt gli utenti della rete: finalmente sono di nuovo insieme!

Edoardo Tavassi è ufficialmente tornato in Italia dopo la lunga esperienza all’Isola dei Famosi in coppia con sua sorella Guendalina. Il suo percorso è stato uno dei più amati da parte del pubblico, ma purtroppo non si è concluso come tutti avrebbero voluto in quanto è stato costretto a ritirarsi a causa di un infortunio.

Ora però il peggio sembrerebbe essere passato ed Edoardo, dopo aver fatto ritorno al bel paese, è stato beccato di nuovo con Lei. Di chi stiamo parlando? Di sua sorella Guendalina Tavassi ovviamente!

La breve clip che li immortala a cena insieme ha mandato in tilt gli utenti della rete.

Guendalina ed Edoardo Tavassi di nuovo insieme dopo l’Isola dei Famosi: il video esplode

Edoardo Tavassi dopo l’Isola dei Famosi è tornato di nuovo in Italia e quale occasione migliore, se non queste, per rivedere sua sorella Guendalina?

I due sono andati a cena insieme, in compagnia anche del nuovo fidanzato di lei, ed ovviamente si sono subito fatti notare. “Sono in compagnia di Ragnar” ha ironizzato l’ex gieffina, ma suo fratello è prontamente intervenuto chiedendole di smetterla di filmare mentre sono al ristorante perché lo mette in imbarazzo.

La breve clip, che trovate poco più in basso, manco a dirlo è esplosa sul web in quanto i loro fedeli sostenitori non vedevano l’ora di rivederli insieme come quando gli hanno strappato più di un sorriso durante il corso dell’esperienza in Honduras e chissà se lui in Italia sceglierà di rivedere Mercedesz Henger, che ha avuto una forte discussione con Maria Laura De Vitis, in quanto lei aveva espresso in più di un’occasione la volontà di voler andare oltre l’amicizia ma lui non sembrava esserne molto convinto.

Soprattutto se si considera che secondo recenti indiscrezioni, lui avrebbe voltato pagina in maniera definitiva e si sarebbe concentrato su un’altra naufraga durante la prima notte trascorsa in albergo dopo aver abbandonato il programma, ma sarà vero?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina_Edoardo Tavassi (@guendalina_tavassi_edoardo)

Per scoprirlo, come al solito, non ci resta che attendere e nel frattempo non possiamo che dare il bentornato ad una delle coppie più amate del web: Guendalina ed Edoardo Tavassi.