Anticipazioni Uomini e Donne: il tronista non sarà lui, rifiuto per la De Filippi

Uomini e Donne aveva puntato tutto su di lui come nuovo tronista, ma dalle anticipazioni arriva il no per Maria De Filippi.

Uomini e Donne ha da poco terminato la messa in onda della sua stagione televisiva per andare in pausa nel periodo estivo. In realtà però ad andare in pausa è soltanto la messa in onda in quanto la redazione è costantemente a lavoro per formare il cast della prossima edizione.

Secondo recenti indiscrezioni Maria De Filippi aveva puntato tutto su di Lui nelle vesti di tronista nella prossima stagione, ma purtroppo tale interesse non è stato ricambiato in quanto una carriera sul piccolo schermo degli italiani non sembra essere tra i suoi piani poiché vuole continuare con la formazione universitaria.

Per Maria De Filippi, dunque, è arrivata la batosta a Uomini e Donne perché lui avrebbe tutt’altre intenzioni che trovare la fidanzata in tv.

Maria De Filippi, arriva la batosta per Uomini e Donne: lui ha detto no

Maria De Filippi ha dovuto fare i conti con un due di picche da parte di quello che pensava potesse essere uno dei nuovi tronisti della prossima stagione televisiva, ma purtroppo dovrà farne a meno. Così come probabilmente dovrà fare a meno della presenza di Riccardo Guarnieri al Trono Over in quanto sembrerebbe aver trovato una nuova compagna dopo Ida Platano, ma chi è che ha detto no alla conduttrice per questo tanto ambito posto?

Stiamo parlando di Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro. Il giovane aveva deciso di mettersi in gioco con sua madre durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ma non ha accettato il prolungamento dell’edizione in quanto voleva concentrarsi con i suoi impegni universitari e per lo stesso motivo, ha rivelato ai microfoni di Casa Chi, non prenderebbe parte al Trono Classico di Uomini e Donne.

La tv, nonostante la sua recente esperienza, non è nei suoi piani anche se a sua madre, gelosissima di lui, non dispiacerebbe rivederlo ricoprire questo ruolo ma purtroppo dovrà accontentarsi unicamente dell’esperienza in Honduras. Ora però la redazione è più concentrata che mai nel trovare i nuovi volti della stagione 2022/2023.