Scegli un uccello e scopri come ti approcci alla vita con questo divertente test

Gli uccelli, essendo esseri che sanno volare, vengono associati alla spiritualità, all’anima e anche come mediatori tra il mondo terreno e celeste.

Inoltre, vedere volare certe tipologie di volatili è segno di buona fortuna.

Oggi ti proponiamo proprio il test dell’uccello per scoprire quale è il tuo approccio alla vita. Scegli quello che più ti piace e scoprirai molte informazioni su te stesso.

Vediamo le varie possibilità!

Test: dimmi quale uccello preferisci e scopri il tuo approccio alla vita

In questo test dell’uccello ti mettiamo di fronte a cinque possibilità. Scegli basandoti sul tuo gusto e leggi la risposta corrispondente al numero del volatile optato.

1) Cicogna

Sei una persona molto sicura di sé stessa. Hai lavorato molto su te stesso e la tua autostima è cresciuta con gli anni che passavano.

Hai un animo testardo: è quasi impossibile farti cambiare idea se hai un’opinione ben precisa.

Il tuo occhio è molto attento a tutti i dettagli. Non ti sfugge mai niente, ma anzi calcoli, rifletti e analizzi ogni tipo di possibilità.

Cerca però di dare ascolto anche agli altri, non hai sempre la verità in bocca. Magari qualcuno ha un punto di vista che tu non avevi nemmeno calcolato.

2) Papera

Sei una persona giocosa, ami ridere e porti gioia ovunque tu vada. Come l’animale scelto, sei un po’ goffo, ma anche tenero e sorridente.

Il tuo approccio alla vita è molto positivo e cerchi l’ottimismo e la spensieratezza.

“Pensa bene che andrà bene” è il tuo motto di vita. Chi ti conosce invidia un po’ il tuo modo di vivere sempre così beato. Non rimugini sulle brutte esperienze del tuo passato e non ti fai venire paranoie inutili sul tuo futuro. Riesci a goderti l’attimo con tanta volontà.

Con la vostra voglia di scoprire, non vi annoiate quasi mai. Non abbiamo consigli per te, perché vivi la vita in modo invidiabile!

3) Uccello del paradiso

Sei una persona che sa cosa può fare e quali sono le sue capacità. Ami vivere la convivialità e parlare dei temi del momento.

Ti metti spesso in competizione per scoprire nuovi lati del tuo fisico e carattere. Quando raggiungi un obbiettivo, te ne crei subito un altro; odi stare con le mani in mano.

Ami lavorare in squadra e vorresti una famiglia numerosa. Non ti piace stare da solo per troppo tempo.

Ti consigliamo di cercare di affrontare anche la solitudine. Cerca di ritagliarti un pezzetto di spazio tutto per te dove puoi riflettere sugli eventi della vita e apprezzare di più la sola tua presenza.

4) Passero

Sei una persona molto generosa. Essendo empatico, sai mettere a proprio agio ogni tipo di indole. Le persone si fidano di te e sanno che possono seguire i tuoi saggi consigli.

Hai avuto tante esperienze nel tuo passato e quindi sei cresciuto prima del dovuto, ma non ti sei buttato giù, anzi. Hai fatto tesoro di ciò che ti è capitato e da ciò hai creato dei mantra di vita.

Per il tuo gruppo, sei l’anello portante. L’unica pecca è che i tuoi amici si fidano anche fin troppo di te e ciò ti fa prendere delle decisioni per loro che ti complicano l’esistenza.

Cerca di dedicarti anche a te stesso e trova del tempo per te.

5) Cardinale

Sei una persona molto determinata e forte. Odi l’ozio e quindi cerchi di rimanere attivo con mille passioni e hobby.

Hai tanta energia che scorre dentro di te, ma possiedi anche una maschera. Questa nasconde il tuo lato più insicuro.

Ti consigliamo di affrontare i tuoi punti deboli, tutti ne hanno. Trova i tuoi pregi e capisci che sei unico. Solo così la tua autostima crescerà notevolmente