Test: guarda quante differenze! Riesci a trovarle tutte?

Sei capace di risolvere questo test? Per portare a termine il risultato dovrai dimostrare grandi capacità di osservazione. Vediamo cosa sai fare

Guarda con attenzione le due immagini in basso. Potrebbero sembrare identiche ma non è così. Tra queste due immagini ci sono alcune differenze, riesci a trovarle tutte? Quante differenze ci sono tra le due foto? Questo test è stato pubblicato qualche tempo fa dalla CIA (Central Intelligence Agency) attraverso il suo account ufficiale Twitter. Gli utenti sono andati in tilt, tu pensi di superare il test?

L’immagine ritrae il Campidoglio, la sede ufficiale del Congresso degli Stati Uniti d’America. Questo importante palazzo si trova nella capitale, Washington, ed è stato oggetto di spiacevoli notizie di cronaca alcuni mesi fa. Alcuni personaggi, presumibilmente vicini all’amministrazione uscente, hanno preso d’assalto il palazzo, creando molti danni, sia fisici che di immagine.

La CIA ha pubblicato spesso questi test attraverso Twitter, un po’ per stimolare la mente dei suoi agenti e, forse, anche per cercare di individuare qualche profilo interessante tra i follower. L’agenzia dei servizi segreti statunitensi conta oltre tre milioni di seguaci su Twitter. Quando avrai individuato tutte le differenze, scorri il testo verso il basso e potrai consultare la soluzione.

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere è assolutamente necessario concentrarsi bene. Un luogo particolarmente affollato non è l’ideale per trovare la soluzione, il rumore di sottofondo potrebbe distrarti e rendere tutto inutile. Sappi che le differenze tra le due immagini sono nove. E tu, quante ne hai trovate? Se il numero di differenze che hai trovato è pari almeno a sette, vuol dire che hai grandi qualità visive.

Se, al contrario, non hai trovato molte differenze, non preoccuparti. È probabile che tu debba allenarti di più altri test simili a questo. In alto trovi le nove differenze, verifica quante ne hai trovate. Ti ricordiamo che questo test, così come tutti gli altri, non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo divertente e carino per distrarre le nostre lettrici e i nostri lettori.

Adesso il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. Qualora fosse così, sappi che nei prossimi ne troverai altri sul nostro sito, sempre molto curiosi e intriganti.