Meghan Markle lo ha sostenuto dopo una brutta sconfitta

La Duchessa di Sussex ha dovuto tirare fuori tutta la sua umanità. Meghan Markle lo ha abbracciato e lo ha confortato dopo la sconfitta

Meghan Markle continua a far parlare di sé, anche quando non vuole. La Duchessa di Sussex ha la capacità di attirare l’attenzione dei media anche nei momenti più intimi o privati. L’attenzione mediatica che c’è intorno all’ex attrice statunitense è spaventosa. Se, in un primo momento, questo seguito era fortissimo soltanto in Gran Bretagna, adesso non è più così.

L’ex stella di Hollywood è seguita da decine di giornalisti e paparazzi anche quando va in giro per Montecito, l’area residenziale nella quale vive insieme al resto della sua famiglia. Ormai i Sussex si sono trasferiti negli Stati Uniti d’America da quasi due anni e mezzo e sembra che non abbiano nessuna intenzione di lasciare la California. Dopo aver trascorso alcuni giorni nel Regno Unito per il Giubileo di Platino, Meghan Markle ha compiuto un gesto che ha sorpreso tutti i presenti.

Meghan Markle rincuora Harry dopo una sconfitta a polo

Nonostante qualche attimo di tensione, il Giubileo di Platino è stato un successo. Harry e Meghan hanno mantenuto la promessa di non mettersi in mostra, anche se non sono riusciti a rivedere tutti i loro parenti. Pare che William e Kate abbiano snobbato la festa di compleanno della piccola Lilibet Diana, che ha compiuto un anno lo scorso 4 giugno. La bambina ha incontrato per la prima volta la Regina Elisabetta durante la sua permanenza a Londra.

Quando sono tornati negli Stati Uniti d’America, i Sussex sono stati protagonisti di un episodio che ha stupito tutti i presenti. Il Principe Harry gioca spesso a polo in un centro sportivo a Santa Barbara, anche se i risultati non sono sempre esaltanti. Dopo una sconfitta della squadra dei Los Padres, Meghan Markle ha rincuorato con grande affetto suo marito, stupendo tutti per la dolcezza del suo gesto.

Los Padres è la squadra nella quale milita Harry ed è stata sconfitta nello spareggio per accedere alla semifinale di un torneo. L’ex protagonista di Suits, in pantaloncino di jeans, camicia abbinata, felpa intorno al collo, occhiali da sole e sandali bassi, lo ha abbracciato a lungo dopo la sconfitta. I due sembrano molto uniti, soprattutto dopo aver incontrato i parenti del Principe Harry a Londra.