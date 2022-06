Figuraccia Aurora Ramazzotti in diretta: la gaffe è imbarazzante

Aurora Ramazzotti è stata protagonista di una terribile gaffe durante il corso della diretta. Il gesto di lei non è passato inosservato: l’hanno notato tutti.

Aurora Ramazzotti nelle scorse ore ha avuto il suo esordio da conduttrice. La figlia di Michelle Hunziker è stata scelta insieme ad Elenoire Casalegno per condurre LoveMi, il concerto organizzato da Fedez che ha visto la partecipazione di numerosi artistici a scopo benefico per realizzare una raccolta fondi al fine di aiutare l’associazione Tog – Together To Go che si occupa nella riabilitazione di tutti quei bambini che sono affetti da patologie di tipo neurologico complesse.

Senza dubbio una bellissima iniziativa a cui ha scelto di aderire. Iniziativa che, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, segna anche il suo debutto da conduttrice e non più da semplice inviata. Purtroppo però non tutto è andato come previsto e durante l’inizio di questa incredibile serata, Aurora Ramazzotti ha fatto una figuraccia in diretta ed Elenoire Casalegno è subito corsa in suo sostegno.

Aurora Ramazzotti fa una gaffe in diretta: Elenoire Casalegno corre ai ripari

Aurora Ramazzotti, che di recente ha rotto il silenzio svelando la verità sul rapporto tra Michelle Hunziker ed Eros, ha presentato il primo ospite della serata insieme ed Elenoire Casalegno.

Quest’ultima ha dato alcuni indizi al pubblico presente in piazza, in modo tale che potessero intuire chi fosse il primo artista ad aprire le danze e alla Ramazzotti è toccato svelare il nome. Peccato che al posto di annunciare l’ingresso di Rosa Chemical ha chiamato Rose Villain, un altro artista.

Aurora Ramazzotti si è subito accorta della gaffe ed ha provato a rimediare, svelando che si è trattato di un errore. A venire in suo soccorso è stata la sua collega, facendo notare che data l’emozione, e i nomi simili degli artisti, ci sta un errore del genere.

Insomma tutto è bene quel che finisce bene. Anche se come esordio non è stato forse dei migliori, ma Aurora è giovane e capace e siamo sicuri che con il corso del tempo sarà in grado di migliorare ancora di più le sue doti da conduttrice. Anche perchè senza dubbio la gaffe in diretta è stata sfrutto dell’emozione per il suo debutto in grande stile.