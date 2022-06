Armando Incarnato allo scoperto dopo Uomini e Donne: la foto non mente

Armando Incarnato esce allo scoperto dopo la fine della stagione di Uomini e Donne: la foto pubblicata dal cavaliere del trono over non mente.

Armando Incarnato è, da anni, uno dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne. Con una storia importante alle spalle coronata dalla nascita di una bambina, Armando ha provato a rimettersi in gioco cercando l’amore in tv. Finora, tuttavia, le sue frequentazioni non sono state molto fortunate.

Nel corso delle varie stagioni di Uomini e Donne, infatti, Armando è uscito con Ida Platano con cui, poi, è nata una splendida amicizia, Roberta Di Padua che ha lasciato la trasmissione per vivere la storia con Riccardo Guarnieri, poi finita e, nel corso della stagione che si è conclusa a giugno, ha conosciuto diverse dame senza, tuttavia, trovare la donna in grado di fargli perdere la testa. Oggi, però, con una foto condivisa sul proprio profilo Instagram, Armando ha svelato non solo di essere innamorato, ma di avere l’amore più grande che un uomo possa desiderare.

Armando Incarnato: la foto della verità dopo Uomini e Donne

Oltre ad avere conosciuto varie signore, Armando Incarnato nel corso della stagione è stato spesso il protagonista di accese discussioni abbandonando, in alcune situazioni, anche lo studio di Uomini e Donne. Nonostante le numerose frequentazioni, inoltre, Tina Cipollari, nel suo ruolo di asfaltatrice seriale, ha spesso messo in dubbio il motivo per cui partecipa a Uomini e Donne.

La bionda opinionista, infatti, ha spesso stuzzicato Armando convinta che nella vita reale abbia una persona al proprio fianco. Incarnato ha sempre negato e la redazione di Uomini e Donne continua a puntare su di lui, ma a settembre tornerà?

Per il momento non ci sono rumors su un addio del cavaliere napoletano che è ancora single anche se nel suo cuore c’è un amore che non finirà mai, quello per la figlia.

“Se vivi di questo sei l’uomo più ricco del mondo. L’immensità del mare in due gocce d’acqua”, scrive il cavaliere napoletano su Instagram condividendo la foto che vedete qui in alto. Papà innamorato della sua bambina, Armando ha approfittato del caldo per concedersi un po’ di relax al mare in compagnia della donna della sua vita che lo amerà per sempre.

I fan, tuttavia, gli augurano anche di trovare l’amore di una donna e chissà che la nuova stagione di Uomini e Donne che comincerà a settembre e che vedrà Ida Platano ancora tra le dame dopo la delusione vissuta con Riccardo Guarnieri, non sia quella giusta.