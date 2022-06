Victoria De Angelis, fuori dal palco, in un momento di libera uscita, esagera: il selfie in minigonna regala delle gambe mozzafiato.

Sul palco incanta suonando il basso e muovendosi come una trottola, ma fuori dal palco, Victoria De Angelis lascia tutti senza parole per la sua indiscutibile bellezza. E’ bastato un selfie scattato nell’ascensore del palazzo in cui si trova il suo appartamento per mandare in delirio il web.

La bassista dei Maneskin ha, infatti, pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram una foto in cui sfoggia un outfit casual e adatto ad affrontare la giornata lasciando tutti senza parole. Anche con un look semplicissimo e senza un filo di trucco, infatti, la De Angelis è un vero incanto.

Victoria De Angelis sempre più bella: il web si inchina

22 anni, con un successo mondiale conquistato insieme a Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi con cui ha dato vita al sogno chiamato Maneskin e una bellezza che incanta sempre di più i fan. Tutto questo è Victoria De Angelis che, appassionata di musica sin da bambina, è riuscita a realizzare il sogno di trasformare una passione in un lavoro, pur essendo giovanissima.

Sul palco incanta suonando il suo basso, ma anche sfoggiando outfit originalissimi e con cui esprime la propria libertà di esprimersi. Camice sbottonate, top trasparenti che lasciano scoperto il decolletè fanno spesso parte del look della bassista dei Maneskin che, fuori dal palco, mette da parte la rockstar per tornare ad indossare i panni di una ragazza 23enne che, però, non rinuncia ad esprimere la propria personalità rock anche attraverso gli abiti che indossa esattamente come fanno Damiano ed Ethan che non esitano anche a mostrarsi senza veli.

Nella foto qui in alto, Victoria che, nel suo passato ha dovuto affrontare un grandissimo dolore, indossa un top bianco che lascia scoperto il ventre e l’ombelico, una minigonna nera, degli stivali e per completare il look decisamente rock sfoggia anche degli occhiali da sole.

I capelli, lunghi e biondi, le cadono sulle spalle incorniciandole il viso dai lineamenti perfetti. Una bellezza mozzafiato quella della bassista dei Maneskin che fa girare la testa davvero a tutti, ma nel suo cuore c’è una persona speciale? Super riservata, Victoria non parla mai della sua vita privata e, nonostante recentemente abbia pubblicato una foto scattata a Londra in compagnia di un amico, al momento, pare che il suo cuore sia totalmente libero.