Dopo la vittoria all’Isola dei Famosi, la prima dedica di Nicolas Vaporidis è per lui!

Dopo aver trionfato all’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis ha deciso di rivolgere proprio a Lui il suo primo pensiero!

L’Isola dei Famosi nelle scorse ore ha eletto il vincitore di quest’edizione ed ad avere la meglio tra i tanti naufraghi che ne hanno preso parte è stato proprio lui, Nicolas Vaporidis.

Il suo trionfo non è stata di certo una sorpresa per gli utenti della rete, che avvertivano che tra i concorrenti rimasti durante la finale sarebbe stato l’unico ad avere la meglio e così è stato.

Dopo la vittoria però, l’attore si è riunito con Carmen Di Pietro e sui social ha scelto di fare la sua prima dedicata che ha riempito il cuore dei suoi fedeli sostenitori, in quanto ha dimostrato ancora una volta quanto il loro legame all’interno del programma di Ilary Blasi sia stato vero e sincero e non dettato dalle dinamiche del gioco.

La prima dedica di Nicolas Vaporidis dopo l’Isola dei Famosi è stata tutta per lui!

Nicolas Vaporidis dopo l’Isola dei Famosi pensa a Lui: la dedica dopo la vittoria

Nicolas Vaporidis dopo la vittoria all’Isola dei Famosi, che ha ricordato un po’ il percorso del primo vincitore del format, è tornato in albergo insieme ai suoi compagni di viaggio dove hanno potuto mangiare normalmente e non le piccole porzioni a cui sono stati abituati durante il corso di questi mesi. Per questo motivo il suo primo pensiero non poteva non essere per Edoardo Tavassi!

L’attore, in compagnia di Carmen Di Pietro che non vede l’ora di poter riabbracciare i suoi figli, ha pubblicato uno scatto in cui sono intenti a mangiare la loro prima cena dopo la fine del programma e la prima dedica non poteva non essere per il vincitore morale di quest’edizione: “Manca solo Edoardo!” ha scritto Nicolas, ricordando il suo migliore amico all’interno di questo percorso in cui hanno avuto sì delle divergenze ma sono sempre riusciti a trovare un punto di incontro per tornare uno al proprio fianco.

Nicolas ed Edoardo dopo l’Isola dei Famosi siamo sicuri continueranno ad avere questo splendido rapporto di amicizia creatosi tra la natura incontaminata dell’Honduras.