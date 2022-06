Dopo Uomini e Donne, brividi per Veronica Rimondi: fan increduli

Dopo Uomini e Donne, l’ex tronista Veronica Rimondi si è lasciata andare ad una confessione da brividi che ha lasciato di stucco i fan.

Uomini e Donne ha permesso alla tronista Veronica Rimondi di poter trovare l’amore. La sua storia con Matteo, infatti, sta proseguendo a gonfie vele dopo la fine del programma e nonostante rispetto ai suoi colleghi abbiano avuto poco tempo per conoscersi, questo non si è rivelato essere affatto un problema nella vita reale dove hanno un maggior feeling rispetto all’esperienza in studio.

Da quel momento sono passate diverse settimane e Veronica dopo Uomini e Donne è riuscita a raggiungere diverse consapevolezze e per questo motivo si è lasciata andare ad una confessione a cuore aperto in merito a tutto quello che sta accadendo in questo periodo.

Il messaggio da brividi ha lasciato di stucco i fan, che non si sarebbero mai aspettati una simile confessione da parte della loro beniamina.

Veronica Rimondi non si trattiene: parole da brividi dopo Uomini e Donne

La fidanzata di Matteo Farnea, tra l’altro insieme pare stiano bruciando tutte le tappe della loro relazione, ha scelto di lasciarsi andare ad una confessione a cuore aperto, raccontandosi come mai prima di questo momento. In particolar modo si è soffermata in merito all’esperienza al Trono Classico di Uomini e Donne dove mai si sarebbe aspettata un risvolto del genere.

“Questo percorso è iniziato come un’esperienza da vivere alla leggera, per mettersi in gioco, divertirsi, provare sensazioni diverse e conoscere qualcuno con cui, magari, riuscire a costruire una storia fuori dal programma“ ha ammesso con estrema sincerità Veronica Rimondi sul suo profilo Instagram.

“Ma un po’ per come sono fatta, e un po’ per un velo di scetticismo, mai mi sarei aspettata di uscire da quello studio con una persona come Matteo“ ha poi dichiarato, confermando che la relazione tra i due al di fuori del programma prosegue a gonfie vele. “Servirebbero troppi aggettivi per descriverlo, ma posso riassumere il tutto dicendo che mi sento fortunata“ ha poi continuato l’ex tronista di Maria De Filippi.

“Come ho detto il giorno della scelta, non posso sapere come andrà, non ci sono certezze ma penso, e spero, di aver trovato la mia altra metà della mela “ ha scritto, ribandendo ancora una volta il forte sentimento che prova nei confronti del ragazzo per poi rivolgersi direttamente a lui, ringraziandolo per avergli fatto scoprire un’altra faccia dell’amore.

Veronica e Matteo dopo Uomini e Donne stanno vivendo la loro storia d’amore e sono più felici che mai ed anche la non scelta di lei sembrerebbe di aver trovato qualcuno di speciale nella sua vita. O almeno così sono convinti gli utenti della rete dopo aver notato un certo feeling con un’ex corteggiatrice con cui ha condiviso il suo percorso negli studi Elios di Roma.