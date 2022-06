Le emozioni più intense arrivano quando meno ce le si aspetta, specialmente con dichiarazioni del genere! Federica Calemme stupisce il suo attuale compagno, Gianmaria Antinolfi, e non solo lui.

L’ultimo edizione del Grande Fratello Vip è stata letteralmente rocambolesca, sia per i continui colpi di scena che per le dinamiche trattate. Federica Calemme è stata una gieffina differente dalle altre, è entrata in punta di piedi nel reality, senza far rumore, ma è riuscita ad ottenere un grosso seguito per la sua semplicità e fascino che non lascia indifferenti. Ad oggi, la vediamo in compagnia di Gianmaria Antinolfi, e quanto detto fa restare tutti senza parole, compreso lui.

Apparentemente timida ed introversa, Federica Calemme non è una ragazza che passa inosservata. Di evidente bellezza, ha dimostrato di essere una donna resiliente, pur senza far chiasso con discussioni o chissà che. L’ex gieffina risponde con classe alle critiche pur dicendo sempre ciò che pensa e rimanendo sé stessa.

Reduce dall’ultima esperienza, ci sono ancora gli echi del percorso affrontato al Grande Fratello Vip, e non si può non parlare dell’ultima confessione fatta davanti agli occhi del grande pubblico.

Federica Calemme: senza censure, ecco il messaggio

Il suo fidanzato è l’imprenditore partenopeo Gianmaria Antinolfi, la loro relazione è nata all’interno della casa più chiacchierata d’Italia, e da lì non si sono più lasciati. Criticati per la loro riservatezza, sono spesso protagonisti di foto da copertina da urlo che dimostrano che ci si può amare in silenzio, senza dover per forza creare scompiglio mediatico. In fondo, basta il rispetto e tanto amore. Non sono lontani dal mondo dello showbiz, ma di certo sono discreti. Ed è per questo che con il messaggio di oggi, la Calemme spiazza tutti.

Direttamente dalle Instagram stories dell’ex gieffina, salta fuori una dolce dichiarazione. Come già detto, Federica è da subito sembrata discreta, ma in questo lieto evento non è riuscita a trattenere la gioia dell’amore che prova per il suo Gianmaria.

L’ex gieffino ha vissuto il percorso fatto nel reality con molto coraggio. Ha vissuto una crescita personale non indifferente. Nonostante le sofferenze e le delusioni, da temerario è riuscito a vivere appieno i sentimenti che cercava: l’amore.

Così, in occasione del compleanno dell’imprenditore, la fidanzata si lascia andare con delle parole profonde, le quali testimoniano il legame solido che stanno costruendo. Senza censure, rivelano questo lato inedito del loro rapporto.

Inoltre, Federica all’interno della casa non ha ottenuto solo l’amore ma un’altra sorpresa inaspettata. Di certo, da quando è diventata una concorrente del GF Vip la sua vita è cambiata, ma del tutto in positivo.