Altro che Edoardo Tavassi! Mercedesz Henger torna in Italia e si dichiara a lui!

Mercedesz Henger ha voltato pagina e si è lasciata Edoardo Tavassi alle spalle. Ora il suo amore è tutto quanto per lui.

Mercedesz Henger, nonostante sia entrata nel programma in un secondo momento, è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, dove grazie alla sua forza e al suo temperamento è riuscita ad arrivare dritta in finale.

Anche se non ha portato a casa la vittoria, che è andata a Nicolas Vaporidis, può ritenersi ugualmente soddisfatta del suo percorso. Un po’ meno di come sono andate le cose con Edoardo Tavassi. La figlia di Eva Henger non ha mai nascosto di provare un certo interesse nei suoi confronti. Interesse che in un primo momento sembrava essere ricambiato, per poi cambiare direzione in quanto il fratello di Guendalina sembrerebbe essere attratto da Estefania.

Mercedesz Henger dopo Edoardo Tavassi però non si è persa d’animo ed ha dichiarato tutto il suo amore per Lui!

Edoardo Tavassi dimenticato da Mercedesz Henger: ora lei pensa soltanto a Lui!

Edoardo Tavassi, che ha ricevuto il primo pensiero di Nicolas Vaporidis dopo la vittoria all’Isola dei Famosi, è ormai un capitolo archiviato in quanto Mercedesz ha dichiarato tutto il suo amore per lui!

“Questa mattina ci tenevo a dedicare una canzone al mio unico vero amore della mia vita“ ha esordito la figlia di Eva Henger nelle sue Instagram stories, mostrando a tutti di chi o che cosa si tratta nello specifico. “Il caffè. Ps sono sveglia da ore. O parlo con il caffè o mi sparo” ha poi concluso, dichiarando pubblicamente tutto il suo amore verso il caffè.

Mercedesz Henger dopo L’Isola dei Famosi, che ha creato non pochi problemi a Carmen Di Pietro, è più intenzionata che mai a tornare nel bel paese e riabbracciare non solo tutti i suoi fedeli sostenitori, che le hanno permesso di poter arrivare in finale, ma anche tutti i membri della sua famiglia.

In particolar modo sua madre, Eva Henger, che poco prima del suo arrivo in Honduras ha avuto un tragico incidente in automobile mentre era in compagnia di suo marito intenti ad andare ad adottare il cucciolo da donare alla loro figlia più piccola.