Carmen Di Pietro disperata: “Non c’è più”. La confessione davanti alla figlia

Carmen Di Pietro dopo l’Isola dei Famosi è disperata. La showgirl ha confidato di fronte a sua figlia che ormai non c’è più.

Carmen Di Pietro è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, dove ha scelto di mettersi in gioco per una seconda volta (dopo aver provato quest’esperienza diversi anni fa quando al timone del progetto c’era Simona Ventura in Rai) con suo figlio Alessandro Iannoni, che ha poi deciso di non accettare il prolungamento offerto della produzione a causa di impegni universitari.

La showgirl ha avuto un percorso tutto in salita in Honduras, tant’è che è riuscita ad arrivare in finale. Nonostante i suoi compagni di viaggio durante i primi giorni non la vedessero di buon occhio, accusandola di impegnarsi poco nella ricerca di cibo, ma in men che non si dica è riuscita a far cambiare loro idea conquistando il loro cuore e quello del pubblico del piccolo schermo nostrano.

Dopo il suo arrivo in Italia, però, Carmen Di Pietro è disperata e la confessione è arrivata sui social di fronte a sua figlia.

Carmen Di Pietro: la deludente scoperta dopo il ritorno dall’Isola dei Famosi

La showgirl Carmen Di Pietro dopo l’Isola dei Famosi, dove un gesto social non lascia dubbi tra i due concorrenti, ha dovuto fare i conti con una scomparsa che purtroppo era prevedibile considerando che in Honduras non poteva nutrirsi in maniera adeguata e né tanto meno allenarsi.

“Non c’è più!” ha esclamato nella Instagram Stories in compagnia di sua figlia e del suo personal trainer, che le ha promesso che in soli 15 giorni farà il miracolo. “Il tono muscolare” ha subito aggiunto la showgirl, mostrando le sue braccia che appaiono meno muscolose rispetto alla sua partenza per il reality show di successo di canale 5. “Ho il becco del pellicano“ ha concluso ironica come sempre, ma determinata a ritrovare il corpo muscoloso che è solita sfoggiare.

Carmen Di Pietro lo ha confessato di fronte a sua figlia, non molto contenta di essere stata svegliata da sua mamma per andare in palestra alle 7 del mattino in quanto voleva subito tornare in carreggiata.