Chi è Arthur Chatto, il pronipote della regina che fa impazzire le inglesi

Royal Family: Arthur Chatto, pronipote della Regina Elisabetta, ha fatto impazzire le donne inglesi durante il Giubileo di Platino

Il Giubileo di Platino ha acceso le luci dei riflettori sulla Gran Bretagna. Centinaia di giornalisti e decine di migliaia di persone erano presenti a Londra durante le celebrazioni in onore della Regina Elisabetta. Alla vigilia di questo evento, tutti erano preoccupati sul possibile incontro tra i Sussex e i Cambridge. Chi si aspettava polemiche davanti alle telecamere è rimasto deluso.

Harry, Meghan, William e Kate non si sono nemmeno incrociati e i Duchi di Cambridge non hanno nemmeno presenziato alla piccola festa di compleanno di Lilibet Diana, la secondogenita dei Sussex, nata il 4 giugno 2021. Uno dei membri della Royal Family che ha attirato l’attenzione di tutti è stato Arthur Chatto, pronipote di Elisabetta II. Il ragazzo ha conquistato il cuore di molte donne inglesi ed è diventato famoso nel giro di poche ore.

Chi è Arthur Chatto, il pronipote della Regina Elisabetta

Arthur Chatto ha partecipato al suo primo evento pubblico indossando l’uniforme della Marina. È il trentesimo in linea di successione al trono inglese, figlio di Daniel e Sarah Chatto ed è il nipote della Principessa Margaret, la sorella della Regina Elisabetta, morta nel 2002. Ha 23 anni ed è diplomato ad Eton. Arthur ha studiato geografia all’Università di Edimburgo ed è stato ammesso nella Marina Reale, esattamente come successe in passato ad Harry.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arhur Chatto (@arnchatto)

Arthur ha partecipato alla funzione per il Ringraziamento lo scorso 3 giugno nella Cattedrale di Saint Paul, attirando l’attenzione del pubblico più giovane, in particolare quello femminile. Il giovane reale ha lavorato in una palestra di Edimburgo come personal trainer ed ha un fisico molto atletico. Lo sport è da sempre una grande passione per i membri della Royal Family britannica.

Durante la pandemia, il pronipote di Elisabetta II ha conquistato molti follower su Instagram attraverso dei video nei quali filmava i suoi allenamenti. Uno in particolare, nel quale si allenava senza maglietta, ha collezionato diverse migliaia di like. Arthur Chatto è uno dei giovani più promettenti della Royal Family ed in futuro continueremo a sentir parlare di lui.