Test: soltanto un vero genio riuscirà ad individuare il codice segreto

Soltanto una mente geniale sarà capace di individuare il codice segreto e risolverà il test. Hai soltanto un minuto per risolvere il mistero

Un agente segreto deve essere in grado di trovare la chiave per individuare un codice segreto. Un agente sotto copertura, per non farsi scoprire dal nemico, deve parlare in codice e comunicare attraverso un linguaggio non comune e incomprensibile per la controparte. Pensi di poter risolvere il test di oggi? Dovrai guardare un codice cifrato e trasformarlo in linguaggio comune.

Il test è stato pubblicato dall’account ufficiale Twitter della CIA (Central Intelligence Agency) ed ha mandato in tilt i suoi follower. L’agenzia di servizi segreti statunitense ha oltre tre milioni di seguaci e, di tanto in tanto, pubblica questi simpatici quesiti per stimolare la mente dei suoi agenti e per trovare qualche talento non ancora inespresso tra gli utenti che accettano di mettersi alla prova con il test.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Dietro questi codici cifrati si nascondono quattro frasi di senso compiuto, quali sono? Dovrai identificare le frasi prima che lo faccia il nemico. Hai soltanto un minuto per risolvere il mistero, vediamo cosa sai fare! Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Hai decifrato le quattro frasi? Ti diamo un suggerimento: si tratta di un post pubblicato nel mese di febbraio, in occasione di una ricorrenza molto importante, almeno per chi ha un partner. Se hai individuato i codici cifrati, ti facciamo i complimenti. Non era assolutamente facile indovinare le frasi nascoste e soltanto una piccola percentuale degli utenti ha fornito la soluzione del test. Questi test sono molto complicati, adesso potrai consultare la soluzione.

Le quattro frasi sono:

Roses are red;

violets are blue;

happy Valentines Day;

from CIA to you.

Non hai indovinato nemmeno una frase? Non preoccuparti, è probabile che decifrare un codice segreto non sia la tua abilità migliore. Magari potresti provare con i test sulle differenze, ognuno ha le sue qualità. Questo test non ha alcuna validità scientifica perché è soltanto un breve passatempo per le nostre lettrici e i nostri lettori. Proviamo ogni giorno a regalare un po’ di svago a chi ci segue in maniera più assidua.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. Qualora fosse così, sappi che nei prossimi giorni ne troverai altri, sempre molto stimolanti e divertenti come questo.