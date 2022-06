Grande Fratello Vip 7, Signorini piglia tutto: due nomi bomba

I fan del grande reality si chiedono chi ci sarà al Grande Fratello Vip. Fra i “papabili” che a settembre potrebbero davvero entrare nella Casa più spiata personaggi “inediti”, ossia che non hanno mai partecipato al programma



Settimana dopo settimana sale la febbre per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’appuntamento è per l’inizio di settembre, anche se va precisato che – ad oggi – non c’è ancora nulla di ufficiale. Tuttavia, la settima edizione del super reality di Canale 5 è sicura. Il “deus ex machina” Alfonso Signorini, che sarà ancora al comando, sta lavorando con impegno per allestire il nuovo cast. Fatta (o quasi) la coppia di opinionisti, che vedrà la conferma di Sonia Bruganelli e l’esordio di Orietta Berti, è tempo di allestire il gruppo di concorrenti.

Sono tanti i nomi che circolano, e anche se non c’è niente di ufficiale, qualcuno sembra piuttosto concreto. A partire dalla cantante Fiordaliso fino all’ex di Belen Antonino Spinalbanese, l’attore hard Max Felicitas, le due ex GF Guendalina Canessa e Carolina Marconi. Si fa il nome anche si Evelina Sgarbi, la figlia di Vittorio. Questi i nomi che circolano da giorni, ai quali se ne aggiungono altri due in arrivo da iGossip. Parliamo di Antonella Ferrari, che è un’attrice e che avrebbe già datto dei provini.

Grande Fratello Vip, altri due super nomi per Signorini

A quanto pare lei sarebbe balzata in testa come una sicura partecipante alla prossima edizione. L’altro nome importante è quello di Luca Di Carlo, famoso anche come “l’avvocato del diavolo” e conosciuto all’Isola dei Famosi come rappresentante legale e amico di Cicciolina. Questo avvocato è famoso per essere stato al fianco anche di Michael Jackson e perfino della famiglia del noto narcos Pablo Escobar. Tantissimi i nomi che circolano, quindi, con alcuni che rappresenterebbero un vero e proprio botto.

Si parla pure di Alvaro Vitali, l’ex “Pierino”, attore famosissimo. Difficile pensare di poter vedere Pamela Prati e Manuela Arcuri, che pure sono indicate come possibili partecipanti. Altri nomi grossi riguardano l’ex senatore Antonio Razzi, ma non finisce qui. Si parla anche di Vera e Gemma e Jeda Fidel che entrerebbero come unico concorrenti, fino ad arrivare a Gigliola Cinquetti. Anche questa ipotesi, invero, sembra piuttosto difficile da veder realizzata.