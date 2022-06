Test dell’amore: riesci ad individuare la coppia diversa?

L’amore fa sognare ad occhi aperti, e il rompicapo di oggi ne è la conferma! Individua in meno di trenta secondi la coppia che si differenzia da tutte le altre, ci sono dei dettagli che non passano inosservati.

Diventare abili solutori è possibile, ma con tanto esercizio ed allenamento! Nel test di oggi dovrai trovare le anomalie presenti nella foto. Anche se sembra molto difficile, in realtà non è così complicato individuare le differenze. Allena l’occhio, ma prima studia una strategia adatta per affrontare la sfida del giorno. L’amore chiama e con questa prova riuscirai ad ottenere ottimi risultati.

L’estate è magica, è il momento in cui sbocciano gli amori estivi, oppure si distruggono quelli della stagione invernale! Insomma, con l’amore non si scherza mai, neanche in un rompicapo visivo come quello di oggi.

L’obiettivo è scovare la figura che si differenzia dalle altre, ma è così impercettibile che questo test farà letteralmente impazzire i lettori. E’ necessario ricordare che non esistono sfide impossibili, e che anche un principiante può diventare un abile solutore.

Allora, che stai aspettando? Mettiti in gioco e trova l’intruso!

Soluzione Test dell’amore: ecco la coppia diversa!

Preferisci la logica alla matematica, o entrambe? Fai un giro nel nostro sito, troverai sfide di tutte le tipologie. Ad esempio, se sei un amante delle sequenze matematiche ti consiglio un enigma difficile ma divertente, non ci sono limiti alle possibilità di imparare! Con noi puoi farlo in maniera leggera, anche per evadere dalla routine. Quello del giorno ha che fare con l’amore, ed è proprio in una coppia che è sbocciato!

Ti dico questo proprio perché tra le figure presenti, ne abbiamo una che si scambia un bel bacio! Ed è quella in questione quella differente, tutte le altre rappresentano i due innamorati che si guardano intensamente, immortalando l’attimo che precede il bacio.

La strategia adatta consta nel studiare un figura, visto che sono tutte uguali tranne una, ed individuare l’anomalia in men che non si dica, perché in questo modo salta subito all’occhio.

Ci sei riuscito da solo e in meno di trenta secondi? La sfida non era impossibile, ma non così tanto semplice. Se ti è piaciuta, ti propongo un indovinello difficilissimo nel quale devi indovinare un elemento nascosto.

Che aspetti? Mettiti in gioco, che la prossima sfida abbia inizio.