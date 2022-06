Che Dio ci aiuti 7 al via: dopo l’addio di Suor Angela, la sorpresa che non ti aspetti

Riparte ufficialmente Che Dio ci aiuti 7, con le riprese al via. dopo l’addio di Suor Angela, la sorpresa che non ti aspetti farà felici i fans della famosa fiction tv



Tutti i fan di Che Dio Ci aiuti non devono fare altro che aspettare: l’arrivo della settima stagione della famosissima fiction è ormai sicuro. La conferma ufficiale arriva dall’inizio delle riprese e da una grande novità. Direttamente da Assisi arrivano due grandi notizie: la prima è che le riprese cominceranno il prossimo 11 luglio, quini tra pochi giorni. La seconda è che Assisi sarà lo scenario ritrovato. Infatti la location più amata tornerà protagonista. La notizia arriva da AssisiNews.it ed è ufficiale.

Si torna a girare in Umbria, nella location storica delle prime stagioni. Le riprese nella cittadina di San Francesco termineranno il 30 luglio, e proseguiranno dopo una breve pausa in altre località. La settima stagione sarà cruciale, perché ci sarà il tanto atteso (e temuto) addio di Elena Sofia Ricci, l’indiscussa protagonista della serie. Suor Angela, infatti, lascerà Che Dio ci aiuti dopo sei stagioni. L’attrice, infatti, ha deciso di chiudere la sua esperienza nella serie tv.

Che Dio ci aiuti 7, non solo l’addio di Elena Sofia Ricci: c’è anche un grande ritorno

Un addio che somiglia tanto a quello di Don Matteo, e che avrà più o meno la stessa modalità. Infatti Suor Angela comparirà nei primi episodi (dovrebbero essere i primi tre) e poi saluterà tutti. Al suo posto, nel senso di protagonista principale, farà un “salto di qualità” suor Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi. In verità il suo personaggio non è ancora diventata suora, ma lo farà proprio contestualmente all’addio di suor Angela, prendendone di fatto il posto.

Ma per la protagonista che va via c’è un grande ritorno: quello di Assisi che tornerà ad essere lo scenario prediletto della fiction. Quello dove tutto è cominciato e che è rimasto nel cuore del pubblico di Rai 1. Ma quando andrà in onda la nuova stagione di Che Dio ci aiuti? Non ci sono ancora date ufficiali, ma tutto lascia pensare che la messa in onda ci sarà tra gennaio e marzo del 2023.