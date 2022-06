Jessica Selassiè, bellezza da infarto totalmente al naturale in quel di Mykonos: schiena super sensuale senza veli e lato B mozzafiato.

Bellissima, elegante e sensuale mentre in quel di Mykonos si gode il sole e il mare. Si mostra così Jessica Selassiè nelle foto pubblicate dal settimanale Chi che ha seguito il viaggio di Jessica e delle sorelle Clarissa e Lulù a Mykonos dove, tra un impegno di lavoro e un altro con Alfonso Signorini, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Gianluca Costantino, si sono concesse anche un po’ di relax.

Single e sempre più consapevole della propria bellezza, la vincitrice del Grande Fratello Vip 6 sfoggia le curve mozzafiato mostrandosi in bikini e lasciando letteralmente senza parole i fan che sperano di vedere le sue foto in costume anche sul suo profilo Instagram.

Jessica Selassiè spettacolare in bikini: la principessa è incantevole

Esattamente come la sorella Lulù che, in bikini, ha fatto impazzire tutti, anche Jessica Selassiè lascia senza parole i fan. Entrata nella casa del Grande Fratello Vip con tante paure, Jessica è uscita dal bunker di Cinecittà non solo da vincitrice, ma anche con tante consapevolezze in più. Oggi è una giovane donna bellissima, sicura di sè e determinata e, a Mykonos, in compagnia delle sorelle e degli amici, si è lasciata andare godendosi anche il sole in tutta la sua sensualità.

In alcune foto pubblicate dal settimanale Chi e condivide sui social dai fan come quella che vedete qui in basso, Jessica prova ad abbronzarsi la schiena evitando di avere segni del costume. Via, dunque, il pezzo di sopra per poter avere una schiena super abbronzata e sensuale.

La posa, poi, mette in evidenza il fondoschiena mozzafiato mentre una mano le massaggia la spalla. La mano in questione è quella di un altro ex concorrente del Grande Fratello Vip ovvero Gianluca Costantino che, come ha dichiarato Clarissa nel corso di una diretta Instagram, con le sorelle Selassiè ha un rapporto fraterno.

“Gianluca è un amico fraterno di tutte e tre. Non c’è nessun flirt, basta!”, ha detto Clarissa smentendo i rumors su un presunto flirt tra Costantino e la sorella Jessica. Il cuore della vincitrice del Grande Fratello Vip 6, dopo aver chiuso definitivamente il capitolo Barù, è ancora ufficialmente single. L’estate cambierà la situazione?

Per il momento, Jessica è super concentrata sui progetti di lavoro che, a settembre, potrebbero portarla direttamente a Tale e Quale Show con Lulù e Clarissa.