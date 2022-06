Colpo di scena dopo l’Isola dei Famosi: il gesto social che cambia tutto

Dopo l’Isola dei Famosi c’è stato il colpo di scena che ha cambiato ogni cosa. Tra i due è calato il gelo e sembrerebbe non esserci alcuna voglia di chiarire le incomprensioni che ci sono state durante il percorso in Honduras.

Dopo l’Isola dei Famosi, che ha visto come vincitore di questa fortunata edizione l’attore Nicolas Vaporidis, sembrava che ogni incomprensione tra i concorrenti fosse acqua passata in quanto finito il gioco finito tutto.

Purtroppo però non è sempre così in quanto tra due naufraghi le cose in Italia non sono affatto andate come sperate, nonostante in un primo momento sembrava ci fosse del tenero tra loro ma durante il viaggio è calato il gelo e il loro gesto social conferma che non c’è alcuna intenzione di sistemare le cose, anzi.

Maria Laura De Vitis e Luca Daffré sono ai ferri corti dopo l’Isola dei Famosi e pare non abbiano alcuna voglia di risolvere il tutto. Ecco perchè.

Isola dei Famosi: il gesto social leva ogni dubbio su Maria Laura e Luca

Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè durante la finale che ha visto trionfare Nicolas Vaporidis, che ha scelto di dedicare a lui il suo primo pensiero dopo l’Isola dei Famosi, hanno avuto una discussione in quanto lui ha scelto di sfidarla al televoto affermando di trovare i suoi atteggiamenti poco chiari in quanto poco prima aveva chiarito con Mercedesz Henger quando fino a poco tempo prima aveva avuto pesanti scontri.

Maria Laura non ha accettato questa motivazione, convinta che dietro al suo gesto ci fosse semplicemente la voglia di proseguire nel gioco perché lei era senza dubbio la più debole al televoto. Lui ha ovviamente negato ma dopo quel momento non c’è stato alcun chiarimento da parte loro nonostante in un primo momento avessero manifestato un certo interesse che andava oltre l’amicizia.

Dopo la fine del programma, il gesto social conferma ogni malumore tra i due che non si è affatto archiviato alla fine dei giochi perchè hanno scelto di non seguirsi sui social. Il gesto potrebbe sembrare superficiale, ma entrambi seguono tutti i loro compagni di viaggio mentre hanno scelto di non mantenere alcun contatto tra loro.

Tra Maria Laura e Luca dopo l’Isola è finita ancora prima di iniziare?