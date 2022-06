Un mese dopo il matrimonio, la coppia di Uomini e Donne spiazza così

La coppia nata a Uomini e Donne ha spiazzato tutti quanti ad un mese dal giorno in cui hanno consacrato il loro amore.

Uomini e Donne da un mese circa non va in onda a causa della consueta pausa del periodo estivo per poi tornare a settembre con nuove dinamiche e protagonisti. Nonostante la trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi non vada in onda, le notizie riguardanti le dame e i cavalieri del Trono Over non vanno in vacanza e sono pronte a stupire i fedeli sostenitori del programma.

Come ad esempio il messaggio pubblicato da Isabella Ricci dopo un mese di matrimonio con Fabio Mantovani. I due si sono conosciuti proprio all’interno del programma e da quel momento non si sono più separati. Tant’è che hanno deciso di convolare a nozze, consacrando la loro unione.

Ad un mese da quel momento, la dama di Uomini e Donne ha scelto di rompere il silenzio sui social rivelando come stanno davvero le cose.

Isabella Ricci spiazza dopo Uomini e Donne: la verità dopo il matrimonio

Isabella Ricci dopo un mese dal suo matrimonio con Fabio Mantovani, che ha conosciuto durante il suo percorso al Trono Over di Uomini e Donne, dove un altro protagonista dello show ha deciso di venire allo scoperto, ha deciso di annunciare sul suo profilo Instagram come stanno andando le cose e il suo messaggio ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori che non potrebbero che essere più felici per la loro beniamina.

“Il nostro primo mese da moglie e marito“ ha ricordato la dama del Trono Over, pubblicando questo bellissimo scatto che trovate poco più in alto in cui si può notare quanto siano bene insieme e come si percepisca l’amore che li unisce. “Siamo veramente felici 🧡” ha poi concluso, confermando che Fabio è sempre stato la scelta giusta da fare, nonostante in un primo momento di conoscenza ci fosse qualcosa che la bloccasse, ma entrambi sono andati oltre costruendo un legame più solido che mai.

Isabella e Fabio sono più felici che mai e sono pronti a godersi questo matrimonio che ha consacrato il loro amore.