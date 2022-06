Nicolas Vaporidis, il ritorno alla realtà è spiazzante

Il ritorno alla realtà di Nicolas Vaporidis: è tutto spiazzante

Nicolas Vaporidis è il vincitore ufficiale di questa ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Lui è un attore romano sbarcato in Honduras nel primo reality show della sua vita.

Inizialmente non aveva conquistato il pubblico e soprattutto molti dei naufraghi. Nicolas era molto silenzioso e anche distaccato. Si allontanava dal gruppo per stare solo con se stesso e questo non era visto di buon occhio.

Poi una volta litigò con Vladimir Luxuria dandogli l’appellativo maschile e il pubblico ha trovato veramente di poco gusto questo gesto. Scusandosi poi con l’opinionista nella puntata dopo, la donna gli ha detto di sorridere di più e Nicolas ha accolto questo consiglio a braccia aperte. E’ proprio qui che l’attore cambia e non sbaglia mai più un colpo.

Adesso Vaporidis sta tornando alla realtà e pubblica un video per i suoi fan. E’ tutto spizzante, ma vediamo cosa è accaduto

Nicolas Vaporidis torna alla realtà dopo l’Isola dei Famosi: il video è spiazzante

Nicolas Vaporidis vince l’Isola dei Famosi 2022. L’attore ha dato prove di onestà, lealtà e determinazione. Il naufrago ci ha sempre messo la faccia anche nelle dinamiche più difficili, forse è proprio per questo che ha conquistato il pubblico.

Dopo aver scritto la sua prima dedica, Nicolas trova un momento anche per aggiornare il suo profilo social. L’attore dedica delle parole d’amore e un grande grazie a chi l’ha portato alla vittoria.

E’ un video di vari spezzoni della sua avventura. Accompagnato dalla colonna sonora di Pirati dei Caraibi, si vede un Vaporidis che sbarca in Honduras, che abbraccia ripetutamente il nuovo amico Edoardo Tavassi e scherza e abbraccia Carmen Di Pietro.

Nel finale, Ilary Blasi legge il nome del vincitore e si vede l’esultanza del naufrago e Alvin che gli dà il premio.

Il video si conclude con il vincitore che ringrazia a cuore aperto tutti e sorride allontanandosi dalla spiaggia, nonostante il segreto inconfessabile.

Nelle parole della didascalia del post si legge: “L’esperienza più intensa della mia vita. Sono ancora confuso e ubriaco di emozioni e ci metterò un po’ per capire quanto tutto questo ha cambiato la mia vita. Per ora ho voglia solo di ringraziare tutti per tutto quello che è stato: Grazie Isola dei Famosi e grazie a voi!“.

Tanti commenti spuntano sotto il video, sia di ex compagni di viaggio che di vecchie conoscenze. Tutti esultano insieme a lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolas Vaporidis (@nicolasvaporidis)

L’avventura dell’Isola dei Famosi si è conclusa e Nicolas Vaporidis ha dato prova di essere un vero naufrago. E’ felice, spensierato e pieno di carica adesso. Il ritorno in Italia sarà lungo, ma non vede l’ora di riabbracciare la sua dolce metà, Ali