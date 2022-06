Gemma Galgani ritrova il sorriso con Lei e Tina Cipollari la affossa

Gemma Galgani dopo Uomini e Donne ha ritrovato il sorriso al fianco di Lei, ma Tina Cipollari è subito intervenuta affossando il duo.

Gemma Galgani non ha affrontato una stagione facilissima al Trono Over di Uomini e Donne, in quanto non solo non è riuscita a trovare l’amore di cui tanto è alla ricerca ma da protagonista assoluta del format è passata ad essere una mera comparsa.

Durante la pausa estiva del programma, però, non si è di certo persa d’animo ed ha trascorso qualche giorno in compagnia di una persona speciale in grado di farle trovare il sorriso e dimenticare tutti i problemi. Ovviamente stiamo parlando di Ida Platano. Le due non hanno mai nascosto di essere ottime amiche e per questo motivo si frequentano anche al di fuori del programma, testimoniando il tutto sui rispettivi profili social.

A rompere quest’armonia è stata l’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, che ha affossato le due dame come soltanto lei sa fare.

Tina Cipollari affonda Ida Platano e Gemma Galgani dopo Uomini e Donne

Tina Cipollari ha ovviamente notato i contenuti social che mostravano insieme Ida e Gemma dopo Uomini e Donne, dove non è sfuggito la rivelazione dell’ex dama del Trono Over dopo un mese di matrimonio, e non ha potuto fare a meno di commentare il tutto, lasciando la sua personale impronta a questo magico incontro.

“Fate bene a farvi compagnia a vicenda visti i risultati” ha scritto la dama, facendo riferimento a come sono andate a finire le loro storie d’amore e conoscenze all’interno del programma. Ida, che è stata anche lei bersaglio delle critiche dell’opinionista accusandola di star facendo un percorso molto simile alla dama di Torino, si è divertita di fronte a questo commento ed ha scelto di condividerlo lei stessa.

Dopo Uomini e Donne, Gemma e Ida sono pronte a restare unite più che mai a supportarsi in ogni occasione. Una bellissima amicizia nata all’interno degli studi Elios, dove hanno dimostrato che all’interno del programma ideato e condotto da Maria De Filippi le emozioni che vivono i protagonisti sono tutte vere e durano nel tempo.