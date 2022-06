Jessica Selassiè e Sophie Codegoni ai ferri corti? Dopo il GF Vip, spunta la verità

Frizioni tra Jessica Selassiè e Sophie Codegoni? Le dirette interessate “rispondono”. Che cosa sta succedendo tra le due ex del Gf Vip

C’è chi si chiede cosa stia accadendo tra due reduci del GF Vip. Si tratta di due protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, vale a dire Jessica Selassiè e Sophie Codegoni. Nelle ultime settimane sono circolate voci di grossi dissidi tra le due ragazze. Polemiche nate a mezzo social, visto che alcuni utenti su Twitter avevano messo delle immagino di Jessica e Alessandro Basciano nella casa del Grande Fratello.

Sembrava che i due avessero, all’epoca, un rapporto confidenziale. Una foto che non è piaciuta a Sophie, che ha risposto in maniera molto piccata. L’utente fu accusata di essere una “pagliaccia”, perché creò collage che volevano far vedere cose che non esistevano. “Pagliaccia io che me lo bacio davvero o tu che crei collage?”, scrisse arrabbiata l’influencer. Questa risposta così perentoria fece pensare che la Codegoni, in fondo, ce l’avesse con Jessica.

Jessica Selassiè e Sophie Codegoni, la verità sul loro rapporto dopo il GF Vip

Da qui si è alimentato un vociare circa il loro rapporto. Si è arrivato addirittura a parlare di “ferri” corti, o quantomeno di rapporti molto raffreddati. A dirla tutta le due ragazze non hanno mantenuto chissà quali rapporti, ma si sono incontrate più volte per eventi dedicati, come il “4Giveness” per pubblicizzare il brand di gioielli di Sophie. E dai video che sono emersi in rete, non sembra esserci questo astio, e nemmeno freddezza.

Le ragazze sono apparse serene, chiacchierando normalmente. Vero che in qualche altro video e foto sembra esserci più distanza, ma ce ne sono anche altri in cui questo non si vede. Esiste un momento in cui entrambe parlano e camminano fianco a fianco. Insomma, non ci sono indizi di tensioni e difficoltà reciproche.