Da Amici al cinema: poi vola in Messico e mostra il nuovo amore

Entrare in scena significa condividere sé stessi e la propria arte. L’ex di Amici ha ottenuto successi, e viaggiando per il mondo riesce anche ad essere felice e lo condivide ai fan. La nuova fiamma è legata alla serie internazionale Vikings!

La felicità sta nelle piccole cose, ma riuscire ad ottenerla non è poi così facile. Essere spensierati non è qualcosa che compete gli adulti, ma ottenere delle rivincite sì. L’ex di Amici di cui parleremo oggi ha fatto molto parlare di sé, sia per la carriera che per quanto riguarda episodi personali. I social sono un mezzo potente di condivisione, e la star in questione è abile a diffondere messaggi di spessore, ma anche risate e sketch divertenti. Così, pure in questo caso sgancia una bomba inedita che non passa inosservata al pubblico.

La routine può essere davvero schiacciante per alcuni, infatti trovare un momento di evasione è il minimo. Tra brutte esperienze e piccole gioie, l’ex di Amici si concede questo viaggio in Messico, ma anche l’occasione di condividere la sua felicità per il nuovo amore.

La foto incriminante ha sconvolto i fan che mai se la sarebbero aspettata. Ecco di chi si tratta, è una bella rivincita.

Ex di Amici ritrova sé stessa e l’amore!

Come già detto, il format di Amici di Maria De Filippi è un grande successo, ma soprattutto un trampolino di lancio per giovani pieni di sogni. Essere un concorrente non è semplice, ma neanche restarlo! C’è così tanta gavetta e dinamiche televisive, che anche i più bravi hanno riscontrato delle difficoltà. Reduce dall’ultima edizione, Alex confessa delle verità inedite su Cosmary e Luigi Strangis, sconvolgendo non poco i fan. Questi però sono destinati a restare senza parole, perché l’ex allieva più divertente di sempre ha lasciato il segno.

Signore e signori, Diana Del Bufalo ritorna più felice che mai! I tramonti e i paesaggi mozzafiato del Messico le hanno regalato una vacanza da sogno in compagnia di un australiano poco più che trentenne. L’uomo in questione si chiama Benjamin Walsh!

Mai visto in altre stories o post dell’attrice, l’uomo compare per la prima volta, riscuotendo una certa sorpresa. La Del Bufalo ha sofferto molto le relazioni d’amore passate, specialmente a causa dei tradimenti dichiarati di Paolo Ruffini, ma altre non sono poi finite così male. Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina, è stato il suo ragazzo per un breve periodo, ma poi sono rimasti degli ottimi amici che tutt’ora si frequentano.

Così, dal nulla, spunta questo personaggio, il quale è stato fidanzato con Alyssa Sutherland un volto non nuovo per i fan, visto che è l’interprete di Aslaug la seconda moglie di Ragnarr Loobrok nella serie internazionale Vikings!

Di recente, i colpi di scena legati alla scuola non sono stati pochi, anche il gesto davanti a tutti di LDA ha sconvolto, infatti i fan non sanno più che aspettarsi dai protagonisti di Amici. Nel caso di Diana, sono arrivate una miriade di domande su come si siano conosciuti e da quanto tempo.

Insomma attendiamo ulteriori aggiornamenti e restiamo sintonizzati per non perderne neanche uno!