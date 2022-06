Ex Uomini e Donne in ospedale: ricovero dopo il matrimonio

By

Fabio Mantovani di Uomini e Donne è finito in ospedale e sua moglie Isabella Ricci ha rotto il silenzio su Instagram spiegando come sta ora dopo l’intervento che ha subito.

Fabio Mantovani di Uomini e Donne ricoverato in ospedale: il messaggio di Isabella

Isabella Ricci, che ha festeggiato il primo grande traguardo dopo un mese dalle nozze, ha annunciato che suo marito Fabio Mantovani è stato costretto ad operarsi al ginocchio senza però dilungarsi più di tanto in merito all’intervento che ha subito nelle scorse ore.

La dama però ci ha tenuto subito a specificare che l’ex cavaliere del Trono Over ora sta bene e l’intervento è andato a buon fine e felice si è ritratta al suo fianco mentre si trova ancora presso la struttura ospedaliera che lo ha ospitato, molto probabilmente perché ha bisogno di ancora un po’ di tempo per potersi riprendersi e tornare quello di prima.

In molti però hanno ricordato che Fabio era un calciatore e molto probabilmente il suo problema deriva dalla carriera sportiva precedente, ma questi restano soltanto supposizioni da parte degli utenti della rete e non una notizia certa. Quello che è certo è che Fabio Mantovani dopo l’intervento sta bene e tutto si è concluso nel migliore dei modi in quanto gode di ottima salute.

Un periodo, fatta eccezione per l’operazione, per Isabella e Fabio dopo Uomini e Donne che insieme sono più felici e innamorati che mai. Fin dalla fine del loro percorso negli studi Elios di Roma, infatti, non si sono mai separati.