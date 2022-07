Dopo l’Isola dei Famosi, Edoardo ammette: “Lo farei con lui”

Dopo l’Isola dei Famosi è tempo di confessioni per Edoardo Tavassi che ha messo che farebbe qualsiasi cosa proprio con Lui!

L’Isola dei Famosi si è conclusa da meno di una settimana e i suoi protagonisti continuano a far rumore sul web, supportati dagli utenti della rete che non vedono l’ora di rivederli sul piccolo schermo degli italiani. In particolar modo Edoardo Tavassi, che potremmo definire come uno dei vincitori morali di quest’edizione di Ilary Blasi.

Proprio il fratello di Guendalina, nelle scorse ore, sui suoi profili social ha scelto di rispondere alle domande e curiosità dei suoi fedeli sostenitori, ammettendo che con Lui farebbe qualsiasi cosa. Che la sua dichiarazione abbia trapelato qualche piccolo spoiler per i progetti futuri?

I fan non hanno dubbi: Edoardo Tavassi dopo l’Isola dei Famosi lo farebbe soltanto con lui!

Edoardo Tavassi dopo L’Isola dei Famosi svela: “Direi subito di sì!”

Edoardo Tavassi sul suo profilo Instagram ha risposto ad ogni curiosità da parte dei fan, che volevano sapere se dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, dove è stato archiviato il capitolo relativo a Mercedesz Henger. Per questo motivo non si è tirato indietro quando gli hanno chiesto se prenderebbe parte a Pechino Express in coppia con Nicolas Vaporidis.

“Certo che farei Pechino Express con Nicolas Vaporidis” ha risposto entusiasta di fronte alla domanda del suo fan. “Io con lui farei qualsiasi cosa“ ha poi continuato, rivelando il motivo per cui ci parteciperebbe. “Quel programma è proprio bello. Lo farei eccome, bello farlo con Nico” ha poi ribadito. “Sì mi divertirebbe e direi subito di sì. Tanto abbiamo già fatto L’isola che ci ha abituati a tutto e alla fame“ ha poi concluso, supponendo che l’esperienza in giro per il mondo non può essere di certo più difficile rispetto a quella vissuta in Honduras.

Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis sono pronti a continuare il loro rapporto anche dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi e dopo le dichiarazioni del fratello di Guendalina, i fan già sognano di rivederli insieme sul piccolo schermo degli italiani.

D’altronde la speranza è l’ultima a morire e non si esclude che tutto ciò possa realmente accadere.